Майор полиции Сергазы ЖИЕМБАЕВ служит в участковом пункте полиции № 11 «Элеваторный». Он поделился с читателями «НГ» своим видением этой профессии и историями из его практики.

Так начинается утро

- Однажды вечером к нам поступил звонок: жильцы дома заподозрили неладное в соседней квартире, где проживал пожилой человек, временно уехавший к родным, - рассказывает участковый инспектор. - Мы немедленно выехали. Напарник остался на подстраховке на улице, а я пошел проверить квартиру. Подойдя к нужной двери, осторожно нажал на ручку. Дверь приоткрылась, я зашел внутрь. В прихожей меня встретили двое мужчин, предположительно - воры. Моей задачей являлось задержать преступников, пока приедет оперативная группа. Зная при этом, что любая ошибка может оказаться роковой. Так как мы также обладаем познаниями в психологии, я отвлек их с помощью правильно выстроенного диалога. В тот момент моя рука надежно легла на кобуру пистолета. Я не мог предугадать, как все обернется. Но, к счастью, никто не пострадал, а воры были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Сергазы Жиембаев окончил Костанайскую академию МВД РК им. Шракбека Кабылбаева. Проходил практику в Карасуском районе.

Прием граждан

- Помню, как назначили меня участковым, пока что без звания. Местный участковый ушел в отпуск и мне пришлось работать одному. Я был переполнен ответственностью и новыми впечатлениями. Можно сказать, что это стало для меня настоящей школой жизни. Спустя полгода вернулся в академию, где уже получил звание.

В работе участкового могут возникать самые разные ситуации, исход которых нередко бывает трагическим. Работа с неуравновешенными и вспыльчивыми людьми - это ежедневная ноша уполицейског. Не каждому дано обладать терпением. А когда есть угроза безопасности и жизни детей, нужно реагировать молниеносно. Например, если ребёнок остался на окне, а соседка увидела и позвала на помощь. Летом это весьма частые случаи.

Выезд на вызов

- Так проходит день за днем, - отмечает Сергазы. - Каждая встреча с гражданами становится ответственной задачей, а каждый звонок – призывом к действию. Наши телефоны не знают покоя. Обращений нескончаемый поток. Мои близкие - супруга, трехлетний сын, родители - уже привыкли к моему частому отсутствию в нашем семейном кругу. Порой это беспокоит. Тем не менее, осознаю, что на мне лежит ответственность за безопасность и порядок жизни людей на участке.

В обязанности участковых входит профилактический обход административного участка и сооружений, располагающихся на нем. При необходимости делают обследование входных групп, чердаков и подвалов жилых домов, а также заброшенных и ветхих строений. Так что крепкие связи с горожанами - залог безопасности и гармонии в городе.

- Мы спешим прибывать на все вызовы без промедления, - говорит Сергазы. - Находясь на одном задании, получаем новые вызовы. Подавляющее большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Чаще всего сигнал о происшествии поступает от женщин. Помню тот день, когда на участок пришло 27 заявлений - это рекорд в моей практике. Взаимодействуем с лицами, состоящими на профилактическом учете. Содействуем в поисках укрывшихся преступников и без вести пропавших граждан. Работаем со следственными комитетами, органами дознания, уголовным розыском и судебной системой. Наша работа - сложный и важный процесс. В мире правопорядка каждая деталь имеет значение и каждое слово взвешено. Для нас практически не существует праздников - в такие дни работа становится лишь интенсивнее. Мы - полицейские, и наш долг - защищать людей, несмотря на время суток или личные обстоятельства. А самое важное - всегда оставаться собой, при любых обстоятельствах.

А вы знаете, как зовут вашего участкового инспектора полиции?

Фото из личного архива