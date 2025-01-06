Стандарт "Услуги общественного питания. Доставка продукции общественного питания по заказам потребителей. Общие требования" был разработан Казахстанским институтом стандартизации и метрологии по инициативе Комитета торговли МТИ РК. Комитет технического регулирования и метрологии МТИ РК утвердил стандарт, и он вступил в действие с 1 января 2025 года, передает Informburo.kz.

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"Применение стандарта обеспечит прозрачность и унификацию требований на рынке доставки продукции общественного питания, повысит уровень доверия потребителей к предоставляемым услугам и будет способствовать укреплению системы продовольственной безопасности в Казахстан", – сообщила председатель Комитета технического регулирования и метрологии Жанна Есенбекова.

Согласно стандарту, курьеры должны иметь личную медицинскую книжку с отметкой о прохождении медосмотров, проходить профессиональную гигиеническую подготовку, а также "руководствоваться общепринятыми нормами и правилами поведения".

"Кроме того, при доставке продукции общественного питания потребителям по месту, указанному в заказе, и в пунктах выдачи заказов должна быть предоставлена возможность проверки продукции в заказах для установления внешних повреждений упаковки в ходе транспортирования", – говорится в сообщении МТИ РК.

Принятый стандарт призван повысить качество услуги по доставке еды ресторанами, кафе, логистическими компаниями и курьерами.