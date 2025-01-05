Несмотря на предупреждения о закрытии дорог, многие водители продолжают игнорировать запреты, что приводит к скоплению автомобилей на постах и созданию пробок. В зимние месяцы 2024-2025 годов на территории Казахстана из-за неблагоприятных погодных условий было введено 56 ограничений движения, в то время как годом ранее таких случаев насчитывалось 1284, передает Tengri Auto со ссылкой на Polisia.kz.

Кадры из видео

После открытия дорог автомобилисты нередко превышают скорость, пытаясь компенсировать потерянное время, что увеличивает риск аварий.

За зимний период было организовано сопровождение более 3 миллионов автомобилей, включая:

3710 машин 3 января;

более 4,5 тысячи автомобилей 4 января на трассе Астана – Щучинск.

Также отмечается, что в 2024 году более 4 тысяч водителей привлекли к ответственности за нарушение правил в период ограничений, а в начале 2025 года зарегистрировано уже 42 таких случая.

5 января в ряде областей Казахстана, в том числе Костанайской, ожидается ухудшение погодных условий из-за снегопада.