В Министерстве здравоохранения прокомментировали сообщения СМИ о распространении в мире метапневмовируса (HMPV), который относится к острым респираторным вирусным инфекциям, передает Tengrinews.kz.

Фото:depositphotos.com

В Минздраве отметили, что метапневмовирус человека - это один из классических вирусов, циркулируемых во многих странах на протяжении десятков лет.

"Штаммы данного вируса выявлены и в Казахстане, наряду с другими видами инфекций, которые в период сезонного подъема заболеваемости ОРВИ и грипп, активно циркулируют в пространстве", - заявили в ведомстве.

По данным Комитета санитарно-эпидемиологического контроля, с начала эпидемического сезона на негриппозные вирусы по Казахстану исследовано 8 360 образцов. Из них выявлено 1866 (22 процента) положительных проб, в том числе наибольшее распространение получил риновирус - 680 проб или 36,4 процента, затем РС вирус - 433 (23,2 процента), аденовирус - 226 (12,1 процента), коронавирус - 206 (11,1 процента), парагрипп - 178 (9,5 процента), бокавирус - 113 (6,1 процента) и в последнюю очередь метапневмовирус - 30 (1,6 процента).

"Метапневмовирус передается в основном воздушно-капельным путем и в меньшей мере контактно-бытовым путем. Основные симптомы инфекции - кашель, насморк, одышка, лихорадка, головная боль. Специфическое лечение отсутствует, применяется симптоматическое лечение", - сообщили в Минздраве.

Отмечается, что в настоящее время в Казахстане регистрируется сезонный подъем заболеваемости ОРВИ и гриппом. С 1 октября текущего года в республике зарегистрировано 2 002 335 случаев ОРВИ и 941 случай лабораторно подтвержденного гриппа, из них 910 случаев гриппа типа А(H1N1), 1 случай - А(H3N2) и 30 случаев гриппа В.

Министерство здравоохранения призывает население соблюдать меры профилактики и ограничить контакты в местах скопления людей, особенно это касается наиболее уязвимых пациентов с хроническими заболеваниями.