2024-й спортивный год был очень богат на события, главными из которых стали прошедшие в Париже (Франция) XXXIII летние Олимпийские игры и летние Паралимпийские игры.

Бронзовый призер IV зимних Юношеских Олимпийских игр Полина Омельчук / Фото instagram.com/cop_zvs

А начался он с IV зимних Юношеских Олимпийских игр, которые прошли в Южной Корее. В сборной РК выступал 41 спортсмен, в том числе три представительницы Костанайской области. В соревнованиях по шорт-треку приняли участие Анастасия Астраханцева и Полина Омельчук из Рудного (ЦПОР, ДЮСШ № 3, тренеры Анатолий Галечин, Илья Коробейников), а на старт лыжных гонок вышла Милана Мамедова (ДЮСШ района Б. Майлина, ЦПОР, тренер Владимир Шалыгин). Наиболее успешно выступила Полина Омельчук, став бронзовым призером на дистанции 1000 м.

Единоборства

Борцы начали год на предолимпийском чемпионате Казахстана, прошедшем в феврале в Астане. В турнире по греко-римской борьбе костанайские спортсмены завоевали две серебряные и две бронзовые награды. Финалистами стали чемпион Азии 2020 г., мастер спорта международного класса Тамерлан Шадукаев (до 77 кг) и Юсуф Мациев (до 97 кг). Бронзовые медали завоевали Мирас Баршалыков (до 82 кг), и Мансур Шадукаев (до 130 кг).

Лаура Алмаганбетова проводит схватку за третье место с Сезим Жуманазаровой из Кыргызстана /Фото uww.org

В турнире по женской борьбе лучшей из представительниц Костанайской области была бронзовый призер VI летней Спартакиады РК Лаура Алмаганбетова (тренер Сандыбек Сарсенов), завоевавшая бронзу в категории до 57 кг.

В чемпионате по вольной борьбе сборная Костанайской области также завоевала одну бронзовую медаль, обладателем которой стал Талгат Жиентаев (до 125 кг).

Через месяц Лаура Алмаганбетова в Бишкеке на чемпионате Азии завоевала бронзовую медаль.

Чемпион Казахстана по дзюдо Нурадил Алжан (второй слева) с призерами в весовой категории до 60 кг / Фото facebook.com/@kazjudoteam

В ноябре в Актобе первое для нашего региона за последние 16 лет золото чемпионата Казахстана по дзюдо среди мужчин завоевал методист по спорту Костанайской районной ДЮСШ Нурадил Алжан, выступавший в категории до 60 кг. А серебряным призером среди женщин в категории стала воспитанница Костанайской ГДЮСШ и ЦПОР Самалай Ергалиева. Оба спортсмена, тренирующиеся под руководством Александра Плетнева, вошли в состав национальной сборной.

Лыжный спорт

Первым стартом года стал этап Кубка Казахстана, прошедший в Северо-Казахстанской области. В нем выступали только те гонщики, которые отбирались для участия в международных стартах. Лыжники Костанайской области заняли 8 призовых мест.

На дистанции Владислав Ковалев (№ 8) - серебряный призер этапа Кубка РК в гонке на 15 км свободным ходом / Фото instagram.com/skicenter_life

В мужской гонке на 15 км классическим ходом бронзовым призером стал Наиль Башмаков. Среди юниоров также третьим был Александр Безгодько (оба - ШВСМ), а среди юношей сильнейшим был Данил Першин (ДЮСШ района Б. Малина). В классической гонке среди юниорок Аида Хажиева (ШВСМ) показала второй результат. В мужской гонке свободным ходом серебряную медаль завоевал Владислав Ковалев. Серебряным призером в такой же гонке среди юниоров стал воспитанник Данил Бесчастный (ДЮСШ № 3). Еще одну золотую медаль завоевал в гонке на 15 км свободным ходом среди юношей Першин. Гонку на 10 км свободным ходом среди юниорок выиграла Хажиева.

Успешно выступили лыжники Костанайской области и в Щучинске на чемпионате Казахстана, заняв второе командное место. Мужскую гонку на 15 км свободным ходом выиграл Башмаков. В женской гонке на 10 км Лаура Киныбаева завоевала серебряную медаль. В мужском скиатлоне на 20 (10+10) км на первой его половине лучшим из наших гонщиков был Башмаков, показавший шестое время. Вторую половину - 10 км свободным ходом - он прошел со вторым результатом и показал на финише также второй результат.

В смешанной эстафете на первом этапе за сборную Костанайской области бежала Дарья Ким, уступившая на своем 5-километовом отрезке чуть более минуты только уроженке нашей области Ксении Шалыгиной, выступавшей за сборную Акмолинской области. На следующих этапах Башмаков, Киныбаева и Владислав Ковалев (Костанайский р-н) смогли сократить это отставание до 11 секунд и финишировали вторыми, завоевав серебряные медали.

В женском командном спринте Дарья Ким и Лаура Киныбаева завоевали бронзовые медали, уступив в финале дуэтам из Акмолинской и Палодарской областей.

В самой престижной мужской гонке - марафоне на 50 км классическим ходом с масс-старта чемпионом Казахстана стал Владислав Ковалев, преодолевший дистанцию за 2 часа 17 мин. 13,9 сек.

Федор Карпов, Виталий Пухкало и Наиль Башмаков возглавляют гонку на призы Ивана Гаранина / Фото Сергея РЫБИНА

Женская сборная Костанайской области в составе Аиды Хажиевой, Анастасии Ротовой, Лауры Киныбаевой и Дарьи Ким показала третий результат в эстафете 4х5 км, а мужской квартет в составе Алмаса Каримова, Наиля Башмакова, Виталия Пухкало и Владислава Ковалева завоевал серебро в эстафете 4х7,5 км.

А завершили сезон-2023/2024 представители этого вида спорта традиционным марафоном в Рудном на призы двукратного бронзового призера XII зимних Олимпийских игр 1976 года в Инсбруке (Австрия), заслуженного мастера спорта СССР Ивана Ивановича Гаранина и областным фестивалем «Лыжня здоровья».

В марафоне в гонках на 10 км, 15 км и 30 км в зависимости от возраста приняли участие более 100 гонщиков от 11 до 77 лет из Казахстана и России.

Абсолютно лучший результат на финише мужской гонки на 30 км классическим стилем показал Наиль Башмаков. Среди женщин на дистанции 30 км лучший результат у паралимпийки из Костаная Анны Грачевой.

В лыжном фестивале, состоящем из трех этапов, приняли участиеболее 10 000 человек. Первые два этапа проводились в течение января и февраля в учебных заведениях, коллективах организаций по месту жительства и сельских округах, а также в городах и районах области. В финальной же части, прошедшей в Костанае на лыжной базе ДЮСШ № 3, приняли участие 427 лыжников, представлявшие сборные четырех городов и 16 районов.

В общекомандном зачете первой стала сборная Костаная. Второе место заняла команда Рудного, а третьими - лыжники района Б. Майлина, победившие и в зачете районов, опередив команды Костанайского и Аулиекольского районов.

А летом костанайцы завоевали 7 наград на первых этапах Кубка мира по лыжероллерам в латвийском городе Мадона и в Щучинске.

Владимир Ковалев с «Большим хрустальным глобусом» - Кубком наций 2023 года по лыжероллерам / фото facebook.com/AstanaSki

Национальная сборная Казахстана под руководством костанайских наставников старшего тренера мужского состава Владимира Ковалева и старшего тренера женского состава Виктора Завялова участвовала в Кубке мира в статусе победителя общего зачета Кубка наций 2023 года по лыжероллерам, впервые в истории завоевав этот трофей - «Большой хрустальный глобус».

На дистанции Виталий Пухкало / фото facebook.com/AstanaSki

По итогам первого этапа обладательницей бронзовой медали стала Дарья Ким (ШВСМ), занявшая третье место в масс-старте на 15 км свободным стилем среди юниорок. Во втором этапе второе место в гонке на 10 км классическим ходом среди мужчин занял Виталий Пухкало, а третьим был Владислав Ковалев. В такой же гонке на 10 км среди юниорок Аида Хажиева заняла второе место, а Дарья Ким стала третьим призером.

В масс-стартах на дистанции 20 км свободным ходом среди мужчин Ковалев финишировал третьим, а в группе юниоров Ратмир Югай (ДЮСШ № 3) на финише вырвал третье место у итальянца Томмазо Тоцци.

А состав национальной сборной Казахстана по лыжным гонкам для участия в этапах Кубка мира окончательно определялся на первом официальном старте зимнего сезона-2024/2025 в Щучинске, где прошел первый этап Кубка Восточной Европы.

Победитель первого этапа Кубка Восточной Европы Виталий Пухкало на дистанции 10 км свободным ходом / Фото instagram.com/skicenter_life

К уже вошедшим в состав сборной двум костанайским лыжникам - мастеру спорта международного класса Владиславу Ковалеву и мастеру спорта РК Наилю Башмакову - по итогам этих стартов присоединился участник двух зимних Олимпийских игр 2018 года в Пхенчхане (Южная Корея) и 2022 года в Пекине (Китай) мастер спорта международного класса Виталий Пухкало, занявший третье место в спринте классическим ходом на 1,2 км, и выигравший гонки на 10 км классическим и свободным ходами. А одержавшая победу на этапе Кубка Восточной Европы Лаура Киныбаева завоевала право на участие во Всемирной зимней Универсиаде.

Футбол

По традиции сезон в Казахстане открывает матч за Суперкубок РК. В этом году впервые розыгрыш престижного трофея состоялся за пределами страны. В Анталье (Турция) борьбу за Суперубок вели чемпион Премьер-лиги 2023 года «Ордабасы» и обладатель Кубка РК 2023 года «Тобол», всего четыре дня ранее встречавшиеся в финале «Зимнего Кубка ПФЛК», в котором победу по пенальти одержали шымкентцы - 0:0 (7:6).

Матч за Суперкубок также завершился вничью (1:1), а в серии пенальти точнее были на этот раз игроки костанайского клуба (5:4). И двукратный чемпион Казахстана, а также двукратный обладатель Кубка РК «Тобол» в третий раз стал обладателем Суперкубка Казахстана.

К сожалению, больше в этом сезоне «Тоболу» ничем порадовать своих болельщиков не удалось - пятое место в чемпионате.

Хоккей с шайбой

Рудненский «Горняк» завершил сезон-2023/2024 на старте стадии плей-офф Открытого чемпионата Казахстана среди команд высшей лиги. По итогам регулярного чемпионата рудничане пробились в восьмерку клубов - участников плей-офф. В четвертьфинале рудничане, занявшие на первом этапе шестое место, играли с действующим на тот момент чемпионом столичным «Номадом», дважды уступив ему в Астане и в итоге в серии.

А «Номад» второй год подряд вышел в финал, где встретился с кокшетауским «Араланом», ставшим в итоге во второй раз в своей истории чемпионом Казахстана.

Шорт-трек

В конце зимнего сезона-2023/2024 первым из казахстанцев завоевал серебряную медаль чемпионата мира по шорт-треку уроженец Костаная.

Всего 0,084 секунды разделили Дениса Никишу с чемпионом мира / Фото runasport.com

В Роттердаме (Нидерданды) в середине марта честь Казахстана на дистанции 500 м защищал мастер спорта международного класса Денис Никиша, начинавший заниматься шорт-треком в Костанае в ДЮСШ №3 под руководством Петра Гамидова, и стал обладателем исторической серебряной медали, первым из казахстанских спортсменов поднявшись на пьедестал почета чемпионата мира.

Баскетбол

«Тобол» был близок к медалям XXXII чемпионата Казахстана по баскетболу среди мужских команд Национальной лиги сезона-2023/2024. Первый этап национального первенства костанайский клуб завершил на третьем месте. На стадии плей-офф вышел в полуфинал, одержав три победы над БК «Алматинский Легион». За выход в финал провел пять матчей с «Барсами Атырау» и уступил - 2:3. А в серии игр за бронзовые медали уступил «БК «Актобе» - 1:3.

Чемпионский титул завоевал сменивший название на «Ирбис Алатау» алматинский клуб, выигравший финальную серию у «Барсов Атырау» также в четырех матчах.

По итогам XXXII чемпионата Казахстана одними из лучших игроков были признаны игроки «Тобола» Антон Быков и Дмитрий Дойников.

В первый месяц осени в Астане определились победитель и призеры Кубка Казахстана 2024 года среди мужских команд, который проходил в формате однокругового турнира. «Тобол» стартовал с матча с «Астаной» и потерпел на поражение со счетом 72:112. С «Алматинским Легионом» завершил основное время вничью 90:90 и победил во втором овертайме - 112:107 2ОТ. В матче «Барсами Атырау» костанайские баскетболисты выиграли - 73:64 (19:20, 19:12, 15:25, 20:7), а в матче с «Актобе» одержали третью победу подряд — 107:75. Последним соперником был БК «Каспий» - 86:79.

Таким образом БК «Тобол» стал серебряным призером Кубка Казахстана.

А обладателем Кубка в 11-й раз стала «Астана», не проигравшая на турнире ни одного матча. Третье место у БК «Алматинский Легион».

Легкая атлетика

В апреле с рекордом мира в своей возрастной группе завершила участие в десятидневном пробеге «Самопревосхождение» 73-летняя жительница Костаная Тамара Бабич. Этот традиционный ультрамарафон проходил в Нью-Йорке (США) и был организован Марафонской командой Шри Чинмоя (МКШЧ). В общей сложности за десять дней костанайка пробежала 483,9 мили (778,75 км) и заняла четвертое место в абсолютном зачете. А ее результат стал рекордом мира для бегуний старше 70 лет.

Рекордсменка мира в 10-дневном беге в возрастной группе 70 лет и старше Тамара Бабич / Фото из личного архива

Более 900 человек из Казахстана, России, Украины, Германии, ЮАР, Беларуси, Молдовы и Узбекистана приняли участие в прошедшем в областном центре в рамках 145-летия города втором Костанайском международном полумарафоне (Kostanay Half Marathon), в программу которого, кроме основных забегов на 10 км и 21,1 км (полумарафон), были включены соревнования по скандинавской ходьбе на 10 км, два детских старта на 1 км и 2 км и экиден - эстафета на дистанции полумарафона.

Победители и призеры на обеих основных дистанциях определялись у мужчин и женщин как в абсолютном зачете, так и в нескольких возрастных группах. В числе призеров - представитель главного информационного спонсора, издатель еженедельника «Наша Газета», директор ТОО «Твой Шанс» Сергей Миролюбов, успешно преодолевший полумарафон и занявший третье место в своей возрастной группе.

Старт забега на 10 км и 21,1 км. Под № 718 - двукратная победительница на 10-километровой дистанции Татьяна Нерознак / Фото Сергея РЫБИНА

Среди женщин, как и в прошлом году, не было равных победительнице прошедшего в Алматы чемпионата Казахстана этого года в беге на 10 км (37 мин. 49,91 сек.) мастеру спорта международного класса Татьяне Нерознак из Костаная - 37 мин. 20 сек.

Тяжелая атлетика

После майского чемпионата Азии по тяжелой атлетике 2023 года, когда в пробах лидеров сборной Казахстана были найдены запрещенные препараты, шло длительное расследование, показавшее, что в организм атлетов они попали через спортивное питание, приобретенное в США. Из-за этого отстраненные спортсмены, в числе которых оказались и представители Костанайской области, были вынуждены пропустить многие важные турниры. Но к прошедшему в ноябре в Талдыкоргане чемпионату они успели подготовиться. И вот спустя год вновь стали лидерами сборной и завоевали право выступить на чемпионате мира в Бахрейне воспитанники Школы высшего спортивного мастерства мастера спорта международного класса бронзовый призер чемпионата мира 2022 года в Боготе (Колумбия) Алексей Чуркин и Денис Полубояринов, выступавшие в Талдыкоргане в более тяжелых для себя весовых категориях.

На помосте Алексей Чуркин / Фото instagram.com/wf_rk

Чуркин стал серебряным призером в весовой категории до 89 кг, показав вторые результаты в рывке - 155 кг, толчке - 190 кг и в сумме двоеборья - 345 кг. А Полубояринов стал сильнейшим в весовой категории до 96 кг - 370 (165+205) кг.

Третьи результаты в категории до 89 кг показал Вячеслав Корщиков - 328 (153+175) кг, а в категории до 96 кг Егор Шерер набрал третью сумму 340 кг, показав второй результат в рывке - 160 кг и третий в толчке - 180 кг.

Успешно выступила в чемпионате женская сборная области, занявшая первое место в командном зачете. Три серебряные медали завоевала Ирина Чумак (до 45 кг) - 105 (45+60) кг, серебряным призером по сумме двух упражнений стала Зинаида Захарченко (до 76 кг) - 174 кг, показала второй результат в толчке - 99 кг и третий результат в рывке - 75 кг. Бронзовую медаль завоевала Виктория Мурашкина (до 49 кг) - 120 кг, став бронзовым призером еще и в толчке - 70 кг. Виолетта Какалова (до 55 кг) стала бронзовым призером в толчке, а Изабель Малхасян (до 64 кг) завоевала бронзу в рывке.

В декабре в столице Бахрейна городе Манама на 89-м чемпионате мира Алесей Чуркин стал бронзовым призером в рывке - 164 кг, в толчке завоевал серебряную медаль - 204 кг и стал серебряным призером в сумме двоеборья с результатом 368 кг. А Денис Полубояринов занял пятые места в рывке, толчке и сумме двоеборья - 370 кг (165 кг + 205 кг).

Спустя десять дней оба костанайских атлета приняли участие в столице Катара городе Доха в чемпионате Азии среди юниоров, победители и призеры которого определялись, как в сумме двоеборья, так и в отдельных упражнениях. Итогом их выступления стали шесть медалей.

Выступавший в весовой категории до 89 кг Алексей Чуркин, стал сильнейшим в рывке - 163 кг, толчке - 197 кг и в сумме двоеборья - 360 кг.

Денис Полубояринов представлял Казахстан в Дохе в весовой категории до 96 кг, завоевал серебряную медаль в рывке с результатом 161 кг и стал победителем в толчке - 205 кг и сумме двоеборья - 366 кг.

Настольный теннис

Сенсационно победив весной в Алматы на чемпионате Казахстана среди 15-летних спортсменов, воспитанница отделения ДЮСШ № 2 Жания Бекмухамбетова, которой в этом году исполнилось только 11 лет, не опускала планку на протяжении всего сезона не только на республиканских соревнованиях, но и на международном уровне.

Жания Бекмухамбетова на турнире в Венгрии / Фото ttfrk.k

В Алматы она завоевала титул чемпионки Казахстана в одиночном разряде, и стала бронзовым призером в парном разряде. В Астане - три золотые медали на чемпионате Казахстана среди спортсменов 2013 г.р., поднявшись на третью ступеньку пьедестала почета по результатам командных соревнований вместе Дианой Акимжановой, Миланой Нуртазиной, Камилой Оспановой и Агриппиной Дорощук. В одиночном разряде одержала в решающем поединке победу над Айим Куандык из Павлодарской области, вместе с Аяжан Мурат (Павлодарская область) выиграв парные соревнования и с Абаем Жумагулом (Шымкент) одержала победу в финале среди смешанных дуэтов.

После этого она успешно выступила в престижных международных турнирах WTT Youth Contender Almaty, проходящих под эгидой Международной федерацией настольного тенниса (ITTF).

В первом из них, прошедшем в Алматы, Жания стала победительницей в одиночном разряде в возрастной группе до 11 лет и вошла в число 16-ти сильнейших спортсменок до 13 лет. Золотую медаль среди 11-летних теннисисток завоевала Бекмухамбетова и в Хорватии, войдя в число восьми сильнейших участниц в возрастной группе до 13 лет. Продолжила победную серию в Словении, вновь став победительницей в возрастной группе до 11 лет и завоевав бронзовую медаль в более старшей возрастной группе.

Сильнейшей в своей возрастной группе Жания стала и на турнире в городе Батуми (Грузия), а в городе Исмаилия (Египет) она впервые стала победительницей турнира этой серии в возрастной группе до 13 лет, став серебряным призером в группе до 11 лет.

Очередные золотые медали в возрастной группе до 11 лет костанайская теннисистка завоевала в Словакии и Венгрии, где дошла до полуфинала в возрастной группе до 13 лет и завоевала бронзовую медаль.

Золотую и бронзовую медали в тех же возрастных группах завоевала Бекмухамбетова в Италии, доведя количество своих наград в серии этого года до 12-ти, из которых восемь золотых, одна серебряная и три бронзовые.

Поднявшись в рейтинге ITTF в возрастной группе до 11 лет на второе место, Жания Бекмухамбетова, тренирующаяся под руководством Юлии Данияровой и начинавшая заниматься настольным теннисом у Лилии Магалеевой, завершила год абсолютной победой в чемпионате Казахстана среди спортсменов до 13 лет (2011 г. р. и моложе). В столице республики она выиграла турнир в одиночном разряде, а также вместе с Марией Лукьяновой (Караганда) в парном разряде и с Марленом Жумагулом (Шымкент) в смешанном парном разряде.

Футзал

Завершив первый этап чемпионата Казахстана по футзалу сезона-2023/2024 на третьем месте, мини-футбольный клуб «Аят» из Рудного поборолся за путевку в полуфинал национального первенства с талдыкорганским МФК «Жетысу» ставшим в регулярном чемпионате шестым.

«Аят» выиграл матчи в Талдыкоргане (3:2) и в Рудном (6:1) и оформил выход в полуфинал, где его соперником стал «Семей». В Семее в первой встрече рудничане победили в серии пенальти (5:5, пен. 5:4), а во второй хозяева взяли реванш - 5:0. В Рудном после уверенной победы (7:3) вновь был реванш «Семея» (3:2). А в решающем матче в Семее победу одержали хозяева - 4:0.

За бронзовые медали «Аят» поборолся с «Атырау», а судьба наград решилась в пятом матче в Рудном, где «Аят» победил со счетом 8:4.

А чемпионом Казахстана стал дебютант национального первенства клуб «Семей», одержавший в четырех матчах в финале победу над «Кайратом», оставив алматинский клуб впервые за 20 лет без золотых медалей чемпионата Казахстана.

Осенью два игрока «Аята», защитник Абдирасул Абдуманапулы и нападающий Азат Валиуллин, в составе национальной сборной приняли участие в прошедшем в Узбекистане десятом чемпионат мира по футзалу. Наша сборная в стартовом же матче группового этапа встретилась с одним из фаворитов командой Испании и сенсационно завершила встречу вничью - 1:1. Обыграв команды Ливии (4:1), матч с которой стал 50-м за сборную Казахстана для Валиуллина, и Новой Зеландии (10:0), сборная Казахстана вышла плей-офф и в 1/8 финале сенсационно обыграла действующего чемпиона мира команду Португалии (2:1). Но в 1/4 финала казахстанцы проиграли сборной Аргентины (1:6), дошедшей до финала и уступившей там команде Бразилии (1:2).

Бокс

В мае воспитанница «Спортивного клуба бокса имени Урала и Коргана Айтеновых» Анастасия Баязитова (тренер Данияр Айтенов) выступала в Астане на чемпионате Азии среди спортсменов до 22 лет в весовой категории до 75 кг и стала бронзовым призером.

Иван Дычко (Казахстан) - Крейг Льюис (США): атакует рудничанин / Фото instagram/proboxtvofficial

В августе спустя 14 месяцев на профессиональный ринг вышел двукратный бронзовый призер Олимпийских игр заслуженный мастер спорта Иван Дычко из Рудного, выступающий в супертяжелой весовой категории (свыше 90,7 кг). На вечере бокса от ProBox TV в Плэнт-Сити (США), главным событием которого стал бой в суперсреднем весе между двумя бывшими чемпионами мира - американцем Джарреттом Хердом и доминиканцем Джейсоном Росарио, Дычко провел бой с американским супертяжем Крейгом Льюисом и одержал досрочную победу, ставшую для него 14-й в 14-ти поединках.

В последние дни декабря в Караганде прошел чемпионат Казахстана, в котором представители Костанайской области завоевали четыре медали.

Чемпионкой Казахстана стала вернувшаяся в бокс Надежда Рябец, выступавшая в весовой категории до 81 кг. Серебро в весовой категории до 75 кг на счету Анастасия Баязитовой. Бронзовую медаль в этой же категории завоевала Анастасия Рылина. Еще одна бронз» у Михаила Коханчика (до 80 кг).

Олимпийские игры

Ну а в конце июля - начале августа внимание всех любителей спорта было приковано к XXXIII летним Олимпийским играм. К сожалению, никому из представителей Костанайской области не удалось завоевать олимпийскую лицензию. Однако впервые в истории Олимпийских игр в турнире по бадминтону выступил казахстанец, и им стал уроженец Костаная Дмитрий Панарин, начинавший заниматься в ДЮСШ № 2 и представляющий сейчас Туркестанскую область. Всего же на старты четырехлетия смогли квалифицироваться 80 спортсменов из Казахстана, завоевавшие 92 лицензий в 25 видах спорта.

Розыгрыш первого же комплекта наград Олимпиады в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с 10 м среди смешанных команд Ислам Сатпаев и Александра Ле из Алматы принесли в копилку сборной Казахстана бронзовую медаль, ставшую также первой с 1996 года медалью в стрельбе, завоеванной казахстанцами на Олимпиадах после двух серебряных медалей в Атланте (США) Сергея Беляева из Рудного (стрельба из винтовки) и бронзовой медали Владимира Вахмянина из Темиртау (стрельба из скорострельного пистолета).

Завоевав в Париже одно золото, три серебра и три бронзы, казахстанцы заняли в медальном зачете 43-е место.

Чемпионом Олимпиады стал дзюдоист Елдос Сметов из Тараза, выступавший в весовой категории до 60 кг.

Серебряные медали завоевали в боксе в весовой категории до 80 кг Нурбек Оралбай, в греко-римской борьбе в весовой категории до 77 кг Демеу Жадраев, а также в спортивной гимнастике в упражнениях на коне Нариман Курбанов, чья медаль стала первой в истории Казахстана, завоеванной в этом виде спорта на Олимпиадах.

Обладателями бронзовых медалей, кроме Сатпаева и Ле, стали Назым Кызайбай, занявшая третье место в турнире по женскому боксу в весовой категории до 50 кг, и дзюдоист Гусман Кыргызбаев из Алматы, выступавший в весовой категории до 66 кг.

Паралимпийские игры

С рекордным количеством завоеванных медалей завершили выступление казахстанские атлеты на прошедших в Париже XVII летних Паралимпийских играх. Казахстан представляли 44 спортсмена, заработавшие 33 лицензии в 9 видах спорта.

Всего в истории летних Паралимпийских игр с 1996 года в активе казахстанских паралимпийцев 7 медалей, 5 из которых они завоевали на Пара играх 2020 года в Токио: одну золотую, три серебряных и одну бронзовую. Во Франции паралимпийцы Казахстана завоевали девять медалей, из которых две золотые, три серебряные и четыре бронзовые.

Золотые медали завоевали Давид Дегтярев, выступавший в пара пауэрлифтинге в весовой категории до 54 кг и первым из казахстанцев ставший двукратным паралимпийским чемпионом, и пара дзюдоистка Акмарал Науатбек в весовой категории до 48 кг в классе J2 (спортсмены с нарушениями зрения). Серебряными призерами стали пара стрелок Еркин Габбасов в соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматической винтовки с дистанции 10 м в упражнении R1 (сидя без опоры для локтей), пара пловец Нурдаулет Жумагали на дистанции 100 м брассом в классах SB 12 и SB 13 с рекордом Паралимпийских игр в классе SB 12 и новым рекордом Азии - 1.04,83, и пара дзюдоист Ергали Шамей в весовой категории до 73 кг в классе J1 (спортсмены с полной слепотой). А обладателями бронзовых наград стали пара атлет Дастан Мукашбеков, выступавший в соревнованиях по толканию ядра в классе F 36 и установивший рекорд Азии - 16,0 м, а также пара дзюдоисты в классе J2 Даяна Федосова (до 57 кг), Зарина Райфова (свыше 70 кг) и Журкамырза Шукурбеков (свыше 100 кг.

Турсынай Кабыл со своим тренером Дмитрием Царенко на Кубке мира в Тбилиси / Фото instagram.com/invasport_kst

Единственной представительницей Костанайской области на Паралимпиаде была воспитанница «Спортивного клуба инвалидов» мастер спорта международного класса по пара пауэрлифтингу Турсынай Кабыл, тренирующаяся под руководством заслуженный тренер РК Дмитрия Царенко.

На пути в Паралимпиаде она приняла участие в двух обязательных этапа Кубка мира - в Таиланде и в Грузии, установив на втором этапе рекорд Казахстана, выжав штангу весом 97 кг. В обоих этапах костанайка заняла третьи места и вошла в своей весовой категории в восьмерку лучших спортсменок, завоевав лицензию на Паралимпиаду.

В Париже Турсынай Кабыл выступала в весовой категории до 45 кг и с результатом 95 кг заняла шестое место.

В наступившем годе будет много интересных чемпионатов и турниров как на мировой арене, так и в Казахстане. Ну а ближайшим таким стартом станет XXXII Всемирная зимняя Универсиада, которая пройдет в Турине (Италия) с 13 по 23 января.