Двое казахстанцев получили сроки за пропаганду терроризма и иные преступления, передает корреспондент Tengrinews.kz. Об этом сообщили в пресс-службе КНБ.

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Один из них - житель Тараза - распространял среди своего окружения призывы к участию в боевых действиях на стороне террористов за рубежом, а также сам планировал к ним примкнуть. Решением суда города Тараза он признан виновным в пропаганде терроризма (статья 256 УК), разжигании религиозной розни (статья 174 УК) и приговорен к 7 годам лишения свободы.

- Другой - житель Алматы, неоднократно судимый за общеуголовные преступления, пропагандировал радикальную идеологию в сети интернет. Решением суда города Алматы он признан виновным в пропаганде терроризма (статья 256 УК), незаконном обращении с наркотическими средствами (статья 296 УК) и приговорен к 7 годам и 1 месяцу лишения свободы, - сообщили в КНБ РК.

В целом с начала текущего года за террористическую и экстремистскую деятельность осуждены 84 человека.