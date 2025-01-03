О едином часовом поясе, первом президенте, досрочных выборах... - Глава Казахстана ответил на вопросы в первом интервью 2025 года
В газете "Ана тілі" опубликовано обширное интервью Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, в котором он дал оценку ключевых внутренних и внешнеполитических событий, подвел итоги политического и социально-экономического развития страны в 2024 году, а также обозначил приоритеты на предстоящий период, передает Tengrinews.kz. Публикуем наиболее интересные моменты.
Фото пресс-службы Акорды
О едином часовом поясе в Казахстане
"Конечно, я в курсе данной ситуации. Правительство уверено в своей правоте, считает, что в Казахстане должен быть единый часовой пояс. Барселонская декларация по применению Здорового времени тоже рекомендует не увлекаться внедрением разных часовых поясов и переходами с зимнего на летнее время и наоборот. В то же время стали поступать обращения граждан, разгорелись дискуссии в публичном поле по поводу целесообразности решения правительства", - отметил президент.
По его словам, вопросы, вызывающие разногласия в обществе, требуют обстоятельных обсуждений.
"Поэтому в Парламенте состоялись общественные слушания с участием ученых, экспертов, представителей регионов. Договорились до 1 марта всесторонне исследовать влияние смены часового пояса на жизнедеятельность граждан и экономику страны. После чего будут сформулированы конкретные предложения. Убежден, Парламент и правительство смогут конструктивно рассмотреть данную проблему и совместно принять взвешенное решение", - отметил он.
О работе руководителей-экономистов
Токаев прокомментировал резкое удорожание доллара по отношению к тенге в конце 2024 года, передает Tengrinews.kz.
Журналист напомнил, что в ноябре 2024 года курс доллара к тенге превысил отметку в 500, что стало психологическим рубежом для общества. Он поинтересовался у Президента, насколько оправдана текущая валютная политика и не помешает ли она осуществить все задуманные экономические реформы.
"Казахстан встроен в мировую экономику, поэтому тенге находится в зоне влияния внешних факторов. На валюты развивающихся стран оказывает давление укрепляющийся доллар. Показательно, что валюты многих государств начали ослабевать задолго до ноября прошлого года, а тенге достаточно долго удерживал свои позиции", - отметил Президент.
Он уточнил, что Казахстан давно отошел от практики искусственного сдерживания курса, у нас действует режим свободного курсообразования, который базируется на рыночных факторах.
Токаев заявил, что считает нецелесообразным сжигание золотовалютных резервов ради сильного тенге. Некоторые участники рынка высказывают предложения о переходе к более управляемому курсу. Национальный банк и правительство внимательно изучают все варианты. После анализа этого вопроса станет понятно, надо ли менять подходы в данной сфере, уточнил он.
"Буду откровенен: нынешнюю работу руководителей-экономистов оцениваю как посредственную. Слишком много риторики из лексикона международных финансовых институтов, мало конкретного дела. Сейчас нужны специалисты, хорошо знающие положение в регионах и механизмы функционирования реальной экономики, то есть поработавшие "на земле". Об этом шла речь во время моей встречи с премьер-министром Олжасом Бектеновым 17 декабря прошлого года", - сказал Токаев.
Главная задача, по его словам, это обеспечение устойчивости и эффективности экономики, динамичное развитие реального сектора, рост производительности труда, увеличение качественных рабочих мест.
Казахский язык становится “модным“ и актуальным
Президент подчеркнул, что казахский язык не относится к числу языков, находящихся под угрозой исчезновения. В 2024 году он занял 79-е место среди самых распространенных языков мира.
Токаев также выделил важность исторической роли казахской интеллигенции, которая смогла сохранить язык.
"Здесь нужно воздать должное представителям казахской интеллигенции - писателям, журналистам, учителям, ученым, деятелям культуры, а также труженикам села – истинным патриотам, которые в сложный и противоречивый советский период, по существу, спасли казахский язык от исчезновения на всемирной лингвистической карте," – отметил он.
Для дальнейшего развития языка Президент предложил модернизировать научно-образовательную инфраструктуру, улучшить систему преподавания в школах и учебных заведениях, а также повысить статус преподавателей. Необходимо поддержать специальный фонд, созданный в 2023 году по инициативе общества "Қазақ тілі".
"Особое внимание следует уделить применению цифровых технологий, потому что это во многом предопределит дальнейшую судьбу казахского языка, а значит, и глобальную конкурентоспособность нашего государства", - подчеркнул он.
По словам Токаева, полезную роль в развитии государственного языка может сыграть творческая молодежь и креативная индустрия. Он отметил, что государство будет содействовать развитию этой перспективной отрасли экономики. Речь идет о создании коммерчески привлекательного, востребованного на отечественном и мировом рынках казахскоязычного контента - литературы, музыки, кино, сериалов, компьютерных игр.
"Успешное будущее казахского языка у меня не вызывает сомнений. Казахский язык как государственный язык будет играть особую роль в консолидации нашего народа, но его продвижение нельзя противопоставлять другим языкам, прежде всего русскому языку", - заключил Глава государства.
О досрочных выборах
Токаев ответил на слухи о том, что в 2026 году он планирует возглавить ООН.
"В то же время, как глава государства, я ежедневно занимаюсь вопросами внутренней политики, считаю эту работу абсолютно необходимой. Поэтому утверждение о перекосе в моей деятельности в сторону внешней политики неверно. Моя главная цель – укрепить экономический потенциал, суверенитет и международные позиции нашего государства", - уточнил Токаев.
- В социальных сетях запущена информация, что вы планируете возглавить ООН в 2026 году и в связи с этим в нашей стране будут проведены досрочные президентские выборы. Насколько это соответствует действительности?
"Мне почти три года довелось возглавлять Женевский офис ООН в качестве заместителя генерального секретаря ООН и генерального секретаря Конференции по разоружению. Получил полезный опыт и понимание механизмов международных процессов. Полагаю, этого более чем достаточно. У меня большие планы по развитию страны на много лет вперед, которые я намерен реализовать", - заверил Токаев.
Токаев такжепрокомментировал слухи о возможных досрочных парламентских выборах. По его словам, такие прогнозы не имеют оснований и создаются намеренно.
"Знаю, такие прогнозы существуют. Полагаю, информационная шумиха создается намеренно. Едва у нас начинает работу новое правительство, как ему тут же предвещают скорую отставку. То же самое и с Парламентом," – отметил Токаев.
Глава государства подчеркнул, что работа Парламента оценивается как продуктивная, а депутаты проявляют гражданскую и политическую ответственность.
"На мой взгляд, предпосылок для досрочных парламентских выборов пока не существует. Выборы состоятся в предусмотренные законодательством сроки. Парламент сориентирован на долгосрочную работу," – подчеркнул Президент.
Касаясь деятельности правительства, Токаев отметил, что это более подвижный механизм, где возможны изменения в составе.
О Нурсултане Назарбаеве
– Любая историческая эпоха имеет свои светлые и темные стороны. В нашей новейшей истории положительных моментов все же было гораздо больше. И это факт. В сравнительно короткие сроки была создана устойчивая государственность, сформированы институты власти, построена новая столица, юридически зафиксирована государственная граница, налажено полезное сотрудничество со многими странами, привлечены иностранные инвестиции в экономику.
Было бы неправильно отрицать такие достижения. Если мы строим справедливое государство, то надо таким же образом относиться и к истории, и к тем, кто ее творил. Это нужно для будущего нашей нации. Без честной и объективной оценки прошлого мы не сможем уверенно двигаться вперед. Нельзя в угоду политической конъюнктуре на ходу перекраивать свою историю и, тем более, опасно переписывать историю с чистого листа.
Конечно, в ходе многолетнего президентского правления Нурсултана Назарбаева были упущения, но не ошибается тот, кто не работает. После ухода в отставку, но оставаясь Председателем Совета Безопасности, он, надо откровенно сказать, не отличался политической деликатностью, регулярно проводил у себя совещания с участием Премьер-министра, Председателя Национального банка, министров, акимов. На это с удивлением смотрели даже зарубежные руководители и дипломаты, не говоря уже о нашей общественности. Появилась даже шутка: "Назарбаев после отставки пошел на повышение, получил в подчинение Президента". Но в жизни было не до шуток.
Такая ситуация породила волну слухов о двоевластии. Да и чиновничий класс впал в смятение, посещая то один, то другой кабинеты и путаясь в поручениях. Ряд чиновников попытался даже юридически обосновать эту ненормальную ситуацию: мол, институт Елбасы должен стоять выше президентской власти. Рубежными событиями, предопределившими реальный кризис власти, стали заявление Нурсултана Назарбаева на заседании Astana Club в ноябре 2021 года о возможности возвращения в Акорду со ссылкой на 92-летнего Махатхира Мохамада, а также участие экс-президента в саммите СНГ в Санкт-Петербурге в декабре того же года. Накануне ему было передано провокационное по своему содержанию письмо местного политолога с обоснованием решительных мер по восстановлению "Золотой эпохи Елбасы".
Но сейчас нужно проявить здравый смысл и по-достоинству оценить исторические заслуги Нурсултана Назарбаева перед Казахстаном. Как Президент, обязан руководствоваться государственными интересами, думать о единстве нашего народа.
Что касается вашего вопроса, то сейчас мы общаемся по телефону примерно раз в месяц.
– Недавняя встреча первого президента с Владимиром Путиным в Москве вызвала разные толкования и оценки. Высказывалось также недоумение по поводу целесообразности такой встречи спустя пять лет после официальной отставки, были запущены и конспирологические версии, связанные с предстоящими президентскими выборами в Казахстане. Ваше мнение: зачем и кому нужны такие встречи, кто их инициатор?
– Декабрьская встреча Нурсултана Назарбаева с Владимиром Путиным, кажется, вторая в ушедшем году. О первой встрече в начале осени в СМИ не сообщалось. Они, видимо, встречаются как давние друзья и коллеги, им есть что вспомнить. Инициатором таких встреч выступает Нурсултан Абишевич, для него они крайне важны. Нельзя забывать, что, как бывший председатель Совета министров Казахской ССР, партийный руководитель и затем президент суверенного Казахстана, он морально и политически тесно связан с Кремлем. Ведь столько времени было проведено в командировках в Москве, на съездах и пленумах, в ходе рабочих и официальных визитов.
О визите президента России в Казахстан
По словам лидера Казахстана, повестка переговоров с Владимиром Путиным в ноябре прошлого года была очень насыщенной и многое осталось за кадром.
"Мы обстоятельно обсудили все вопросы, включая сотрудничество в торгово-экономической, транспортно-логистической, энергетической, культурно-образовательной сферах. В Астану прилетела почти половина состава российского правительства, что свидетельствует о стратегической важности современного Казахстана для России", - отметил президент нашей страны.
"О результатах переговоров много писали и говорили, но многое осталось за кадром. С Владимиром Путиным состоялась четырехчасовая беседа в неформальной обстановке. Такое общение позволило укрепить взаимопонимание относительно актуальных проблем двустороннего сотрудничества и международной повестки. Мною были даны разъяснения относительно разносторонней внешней политики Казахстана, нашей твердой приверженности развитию стратегического партнерства и союзнических отношений с Россией".
Касым-Жомарт Токаев назвал Владимира Путина опытным государственным деятелем, который хорошо понимает специфику Казахстана и большое значение нашей страны как крупнейшей экономики Центрально-Азиатского региона.
"Поэтому с Казахстаном Россия ведет наиболее активную работу по развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. По-другому быть не может, ведь наши страны объединяет самая протяженная в мире непрерывная сухопутная граница. Показательно, что наибольшее количество поездок Владимир Путин совершил именно в нашу страну – 33 визита. Кроме того, мы беседуем по телефону, встречаемся в рамках международных форумов, одним словом, находимся на постоянной связи".
Токаев подчеркнул, что все это нужно как Казахстану, так и России, так как служит задаче обеспечения стабильности в Евразии, где обе страны играют ключевую роль.
О расследовании крушения самолета под Актау
Токаев оценил работу спасателей и медиков в первые часы после крушения самолета Баку - Грозный недалеко от Актау. По словам Токаева, в сегодняшнем неспокойном мире растет количество техногенных и природных катастроф, и далеко не все государства, в том числе развитые, оказываются к ним готовы.
"Мы все в этом убедились и в 2024 году. Безусловно, нам еще многое нужно сделать, но на фоне других стран Казахстан в плане реагирования на чрезвычайные ситуации выглядит достойно.
В конце декабря в Мангистауской области потерпел крушение самолет азербайджанской авиакомпании. Трагедия унесла жизни 38 человек, в том числе шестерых граждан Казахстана, много людей получили тяжелые травмы.
- В таких ситуациях счет идет на секунды. Наши спасатели, медики, полицейские действовали оперативно, слаженно, проявили профессионализм и гражданскую ответственность. Находившиеся неподалеку от места трагедии работники Мангистауской региональной электросетевой компании незамедлительно пришли на помощь пострадавшим. Не остались в стороне и местные жители. Благодаря такой самоотверженности наших граждан было спасено максимально возможное количество жизней. Выражаю искреннюю признательность каждому, кто принимал участие в спасательных работах", - сказал Президент.
О солидарности и сочувствии казахского народа к жертвам авиационной катастрофы, по словам Токаева, говорит тот факт, что наши граждане в массовом порядке поспешили сдавать кровь.
Для расследования причин авиакатастрофы создана Правительственная комиссия. Кроме того, приглашены 17 международных экспертов, в том числе от ИКАО и МАК. Правительственной комиссией принято решение направить бортовые самописцы для расшифровки в Бразилию, где было изготовлено судно. Уверен, это единственно правильное решение для обеспечения объективности и непредвзятости расследования", - заявил Глава государства.
О трагедии в Талгаре
Президент Касым-Жомарт Токаев высказался о деле об убийстве Шерзата Болата в Талгаре.
- Криминальный инцидент, произошедший в Талгаре, вызвал большой резонанс в обществе. Всем интересно Ваше мнение по данной ситуации.
- Повторяю, принцип "Закон и Порядок" в нашей стране должен быть незыблем. В своем Послании, еще до происшествия в Талгаре, потребовал от правоохранительных органов покончить с криминалитетом и бандитизмом.
Надо помнить, во время январских событий именно бандитские группы выступили в качестве исполнителей организации массовых беспорядков.
В последние два года государство показало свою способность эффективно бороться с организованной преступностью. Выявляется и пресекается деятельность наиболее опасных преступных групп, определяются их коррупционные связи и источники финансирования. В прошлом году к уголовной ответственности привлечено 246 лиц, в том числе 30 лидеров организованных преступных группировок. Эта работа находится на моем особом контроле.
После происшествия в Талгаре правоохранительные органы приняли все необходимые меры, подозреваемые в преступлении задержаны. Следственные действия подошли к завершению. В скором времени состоится суд по данному делу.
Все меры уполномоченных органов в связи с трагическим случаем в Талгаре полностью соответствуют требованиям закона. Остальное - домыслы и инсинуации деструктивных деятелей, попытки политизировать ситуацию. Это недопустимо.
Применительно к фигурантам данного инцидента хочу напомнить, что казахский народ с распростертыми объятиями принял соотечественников из-за рубежа, назвал их қандасами. И те, кто прибыл на свою историческую Родину, обязаны строго соблюдать законы Казахстана, не нарушать общественный порядок, не совершать незаконные деяния, тем более в странах прежнего проживания они вели себя так, как этого требовали власти.
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