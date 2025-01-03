Бригада скорой помощи в Костанае успешно реанимировала новорождённого, который находился в состоянии клинической смерти, малышу было всего 24 дня, сообщает Informburo.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

Фото: пресс-служба Минздрава РК

Впервые резкое ухудшение здоровья малыша случилось дома после кормления, ребёнок посинел и перестал дышать. Диспетчер 103 передал вызов бригаде и параллельно перешёл в режим "Удержание звонка", чтобы помочь родителям оказать помощь по телефону до приезда медиков.

Старший врач Айшат Абзалбекова всё время оставалась на линии и давала рекомендации по оказанию помощи, благодаря которым удалось вывести малыша из критического состояния до момента приезда бригады.

Следующее испытание ждало уже в машине скорой помощи по пути в стационар. У ребёнка остановилось сердце, он перестал дышать, возникло состояние клинической смерти.

Врач бригады Султан Джусупов и фельдшер Александр Калетин сразу приступили к проведению реанимации. 24-дневному малышу сделали интубацию трахеи, перевели его в режим искусственной вентиляции лёгких и провели реанимацию по международному стандарту PALS.

Медикам удалось вернуть малыша к жизни, после чего его благополучно передали врачам реанимации в приёмном покое детской областной больницы.

Сейчас ребёнок в удовлетворительном состоянии, он находится на лечении в стационаре.



