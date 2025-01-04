Где будут отключать свет в Костанае в первую рабочую неделю 2025 года
План работ Костанайской Горэлектросети на первые рабочие дни 2025 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях с отключением потребителей пройдут в четырех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
ТП–101 (работы на ПС)
5 января 2025 года с 10:00 до 18:00
административное здание по ул. Победы, 70
КТП–660 (работы на ПС)
6 января 2025 года с 10:00 до 18:00
Народный банк, ИП Фоменко, ИП Демисенова, ИП Лукъянцев, КТП-Балталы,.
Спальный сектор: ул. Ворошилова, 3/1,3/2.
ТП–Пионерлюкс (промзона) (работы на ВЛ)
6 января 2025 года с 10:00 до 18:00
ИП Кукенов, ИП Устименко, ТОО «Аркона», ТОО «АгроГранула», ТОО «Агропланета», ТОО «Агний», «СТО-пласт», мельница «Ун-Агро».
Частный сектор: ул. Киевская, 23-58, 58/2-58/12.52/4.
ТП-306 (работы на ПС)
8 и 9 января 2025 года с 10:00 до 19:00
школа № 28 по ул. Бородина, 138/1, ТОО «ВМС-ПКФ», Нурбанк по ул. Победы 70 б, ТД «Алтын Килем», магазин «Апорт», городской суд по ул. Победы, 72.
Частный сектор: ул. Бородина, 151-161, ул. Шаяхметова, 117-141, ул. Амангельды, 154-181, ул. Победы 161-173, 167/1-167/11, 169/4-169/14.
Спальный сектор: ул. Шаяхметова, 144.
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