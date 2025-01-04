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Где будут отключать свет в Костанае в первую рабочую неделю 2025 года

4 января 2025, 09:00 |  ЖКХ

План работ Костанайской Горэлектросети на первые рабочие дни 2025 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях с отключением потребителей пройдут в четырех районах областного центра.

Иллюстративное фото pixabay.com

ТП–101 (работы на ПС)

5 января 2025 года с 10:00 до 18:00

административное здание по ул. Победы, 70

КТП–660 (работы на ПС)

6 января 2025 года с 10:00 до 18:00

Народный банк, ИП Фоменко, ИП Демисенова, ИП Лукъянцев, КТП-Балталы,.

Спальный сектор: ул. Ворошилова, 3/1,3/2.

ТП–Пионерлюкс (промзона) (работы на ВЛ)

6 января 2025 года с 10:00 до 18:00

ИП Кукенов, ИП Устименко, ТОО «Аркона», ТОО «АгроГранула», ТОО «Агропланета», ТОО «Агний», «СТО-пласт», мельница «Ун-Агро».

Частный сектор: ул. Киевская, 23-58, 58/2-58/12.52/4.

ТП-306 (работы на ПС)

8 и 9 января 2025 года с 10:00 до 19:00

школа № 28 по ул. Бородина, 138/1, ТОО «ВМС-ПКФ», Нурбанк по ул. Победы 70 б, ТД «Алтын Килем», магазин «Апорт», городской суд по ул. Победы, 72.

Частный сектор: ул. Бородина, 151-161, ул. Шаяхметова, 117-141, ул. Амангельды, 154-181, ул. Победы 161-173, 167/1-167/11, 169/4-169/14.

Спальный сектор: ул. Шаяхметова, 144.