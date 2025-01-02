С ростом инфляции и курса доллара продукты питания и потребительские товары значительно выросли в цене. Многие супермаркеты и дворовые магазины уже подняли цены в канун Нового года, и это не предел. Продавцы говорят, что после новогодних праздников цены вновь подскочат, передает inbusiness.kz.

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А это означает, что казахстанцам придется потуже затянуть пояса. Январь в финансовом плане "голый" месяц, когда кошельки у населения после празднования Нового года, покупок подарков и трат на новогодние костюмы и утренники детям пустые. И, как водится, в этот период зарплаты бухгалтерия начисляет позже обычного. Поэтому экономия в условиях роста цен и правильный подход к личным финансам будут не лишними.

Пенсия выросла – конец беспросветной старости?

С учетом того, что минимальный размер заработной платы (МЗП) в 2025 году остается прежним, в размере 85 тыс. тенге, как и в 2024 году, то, естественно, с этими деньгами сэкономить не получится даже при большом желании.

Минимальная государственная базовая пенсионная выплата увеличится до 32 360 тенге с текущих 28 215 тенге, а минимальный размер пенсии по возрасту вырастет до 62 771 тенге с 57 853 тенге.

Таким образом, общий размер минимальной пенсии составит 95,1 тыс. тенге. В реальности минимальный размер пенсии часто отражает социально несправедливую картину. Те, у кого был стаж работы по 40 лет на производстве, учителем, врачом и так далее до 1998 года, не получают достойную пенсию, в расчет брали годы после этого периода. Зачастую в последние годы перед пенсией люди по причине плохого состояния здоровья или из-за кризиса 1990-х годов оставались без работы или меняли профессию на рынок, чтобы как-то выживать и кормить семьи. Поэтому пенсии получают сегодня копеечные. Есть категория и тех, кто толком не работал, но в последние три года "подноровился" и через отчисления ИП родственников или знакомых "сделал" себе достойную пенсию.

Попробуем исходить из минимальной суммы пенсионных выплат в 2025 году – 95,1 тыс. тенге. По статистике, в Казахстане количество пенсионеров ежегодно растет и в следующем году составит порядка 2,5 млн человек. Одиноких пенсионеров – вдовцов, разведенных, холостых (незамужних) – также достаточно много. Возьмем условно одинокого пенсионера с минимальной пенсией и минимальную продуктовую карзину. Рассчитаем, на сколько хватит пенсионной выплаты пожилому казахстанцу в месяц в 2025 году.

Почем нынче продукты?

Обзор цен корреспондент inbusiness.kz проводила в одной из народных сетей супермаркетов Астаны, где цены всегда были более приемлемые по сравнению с магазинами у дома.

Итак, цена 1 кг мяса (говядина) – от 2,8 тыс. до 4,5 тыс. тенге в зависимости от части туши.

Филе курицы – 2155 тенге, куриные ножки и бедра – 2,6 тыс. тенге. Сыр весом 0,5 кг – от 1,5 тыс. до 3,6 тыс. тенге, стоимость 1 кило твердого сыра – 8,6 тыс. тенге (зависит от производителя и сорта).

Палка копченой колбасы – от 1,5 тыс. тенге до 5,2 тыс. тенге.

Молочные изделия в цене также выросли. Например, 1 литр молока "Родина" – 425 тенге, пакет молока "Зенченко" – 409 тенге. Творог – от 533 до 1380 тенге, сливочное масло 82,5% жирности весом 500 г – от 2,2 тыс. до 3 тыс. тенге. 400 грамм сметаны – 700 тенге. Лоток яиц (30 шт.) – 1530 тенге, 20 шт. от другого производителя – 1486 тенге. Разница в 44 тенге, но на десяток яиц меньше.

1 кг высшего сорта муки стоит от 436 до 525 тенге, булка хлеба – от 183 до 410 тенге.

Из овощей взяли стандартный набор: 1 кг картофеля 1-го сорта за 268 тенге, 1 кг лука за 148 тенге, кочан капусты по 177 тенге за 1 кг, морковь стоимостью 108 тенге, свеклу по 249 тенге за кило.

Из бакалейных товаров дешевле выходят макароны и крупы на развес. Так, цена весовых макарон – 285 за 1 кг, в то время как расфасованные макароны в упаковке весом 400 г от 300 до 655 тенге.

1 кг гречки на развес – 165 тенге, в упаковке весом 400-800 г – от 265 до 910 тенге. Литр подсолнечного масла – от 639 до 750 тенге. Рис по акции – от 495 до 1080 тенге (800 г), на развес – 404 тенге за 1 кг. Кило сахара – 368 тенге.

Перейдем к фруктам: кило яблок, цена которых в этом супермаркете от 615 тенге и выше, кило апельсинов за 1175 тенге, мандарины – от 995 до 1399 тенге.

Обзор цен на хозяйственные товары вышел следующим:

туалетная бумага – от 63 до 197 тенге;

шампунь – от 995 до 2535 тенге;

мыло хозяйственное – от 235 до 479 тенге;

мыло туалетное – от 249 до 780 тенге.

Беря за расчет низкий предел цен, закуп вышеперечисленных продуктов за одну единицу товара обошелся в общую сумму в размере 22,8 тыс. тенге. Но если некоторые хозтовары, как шампунь, можно протянуть на месяц, то продуктов питания едва хватит на несколько дней и максимум на неделю. Притом что хлеб и молоко необходимо брать ежедневно. Кстати, в этот перечень продуктов не вошли еще чай и кофе, конфеты и печенье, специи и другие товары. А самое главное, остается еще одна статья расходов. Это лекарства, цены на которые выросли в несколько раз, и фармацевты в аптеках говорят, что их стоимость продолжит расти. Если покупать стандартные лекарства строго по рецепту, как рекомендует врач, то список купленных лекарственных препаратов выйдет на сумму от 20-30 тыс. тенге и выше. Но из-за нехватки денег многие пенсионеры предпочитают не лечиться и пускают болезни на самотек, а то и вовсе довольствуются народными методами лечения.

Кроме того, не забываем о расходах на коммунальные услуги. Если пенсионер проживает в однокомнатной квартире, то ежемесячно в среднем на коммуналку уходит 12-13 тыс. тенге минимум.

Однако некоторые пожилые люди проживают в частном доме, где расходы на газовое, печное отопление выходят в разы дороже. Ни новой одежды, ни походов в кино и театр, а тем более отдыха на курортах и в санатории среднестатистическому пенсионеру, естественно, не видать. И если в Астане пенсионеры с постоянной пропиской хотя бы за проезд в общественном транспорте не платят, то в регионах таких льгот для них нет.

Со следующего года тарифы на комуслуги обещают повышать и дальше. Поэтому минимальной пенсии в размере 95,1 тыс. тенге, которую казахстанцы будут получать в 2025 году, несмотря на все доводы властей об эффективности пенсионной системы, как видим, не хватает уже сегодня.

Так что работать на пенсии казахстанским пенсионерам приходится вынужденно, а не от хорошей жизни. И разговоры о том, что надо лишать их заслуженных пенсионных выплат, потому что они якобы работают, выглядят на этом фоне и вовсе кощунственно.