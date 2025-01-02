В первый день наступившего 2025 года в Центральном парке областного центра у памятника А.Байтурсынову ровно в полдень был дан старт ставшему традиционным «Забегу обещаний», который впервые прошёл в Костанае в 2020 году.

Этот популярный в мире забег становится все более известным и в нашем городе, не уступая более чем тридцатилетней традиции провожать уходящий год легкоатлетическим пробегом «Новогодняя карусель».

А суть «Забега обещаний» заключается в том, что любой желающий, наметивший себе цель года и написавший ее на специальном нагрудном номере в виде обещания, отправляется к своей мечте по дистанции, длина которой с каждым годом увеличивается на один метр и соответствует номеру наступившего года.

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Около полутора сотен человек от пяти до 75 лет, дав самим себе обещание измениться к лучшему, в первый день наступившего года вышли в Костанае на старт дистанции 2025 метров, где победителями стали все, кто пересилил себя и сумел встать с дивана после встречи Нового года. И эти магические 2025 метра стали стартом к исполнению мечты. На забег приходили с друзьями, родственниками и с домашними питомцами. Бежали в забеге без победителей и проигравших в этот день не просто к финишу, а к исполнению желания, не на время и скорость, а к своей мечте, члены физкультурно-оздоровительной лиги «Жуйрик» и клуба «Бег в радости самопревосхождения» - «Run in Joy», представители школы бега «Neroznak_Team» и велосообщества «Костанай». Были среди участников и поклонники скандинавской ходьбы, и преодолевавшие дистанцию на велосипеде, которые старались не мешать бегущим и в то же время быть рядом с ними.

Традиционным местом встречи со своими друзьями стал «Забег обещаний» для гостя из Германии Сергея Риттера. Встретился с земляками после продолжительной разлуки и Нагашибай Бекенов, который на прошлом забеге был самым далеким «заочным» участником, пробежав 2024 метра в Лос-Анджелесе (США).

Гость из Германии Сергей Риттер

Нагашибай Бекенов: и все же приятнее бежать на Новый год дома по снегу в окружении земляков

А Александра Смирнова заочно поддержал в Челябинске внук Дмитрий, пообещав «выполнить взрослый разряд в спортивном ориентировании».

Дедушка Саша - в Костанае и внук Дима - в Челябинске

Постоянными участниками этого забега являются и представители «Нашей газеты» - издатель еженедельника, директор ТОО «Твой Шанс» Сергей Миролюбов со своими детьми Полиной и Павлом, а также Константин Рашевский.

Пообщавшись с организаторами и участниками, которые переодевались в новогодние костюмы, посетившие перед стартом «Забег обещаний» стражи порядка убедились, что все в норме и пожалели, что не смогут присоединиться к этой новогодней беговой сказке - служба!

Случайно оказавшиеся в числе немногочисленных прохожих в центре города гости из Астаны были приятно удивлены происходящему: «Молодцы костанайцы! Это же надо такое организовать!»

А главный организатор «Забега обещаний» мастер спорта СССР по тяжелой атлетике, победитель Кубка мира по скандинавской ходьбе Роман Мулюков все равно очень переживал. И было из-за чего. С приближением старта приходят волнения разного характера: хватит ли для всех номеров и булавок, ведь на забег пришло гораздо больше людей, чем официально зарегистрировано на сайте организаторов «I Love Running», все ли найдут место сбора и успеют на старт? Ведь в этот же день в Парке победы члены клуба любителей бега костанайских автомобилестроителей «Allur Run Club» участвовали в онлайн-забеге в рамках десятого Центральноазиатского новогоднего марафона. А главное, заставила поволноваться испортившаяся погода, из-за чего начали перекрывать трассы в области, что едва не помешало добраться в Костанай гостям из Тобыла и Рудного. Между прочим, география участников костанайского «Забега обещаний» в этом году значительно расширилась. На него зарегистрировались, кроме рудничан, любители бега из Павлодара, Экибастуза, Шахтинска, Караганды, Лисаковска. Поэтому предстояло позаботиться о доставке туда номеров и заказанных медалей «новогодней почтой», чтобы все прошло на уровне и за пределами Костаная.

Кстати иногородние граждане узнали о нашем мероприятии благодаря участию в прошедшем в Костанае онлайн-забеге «Декабрьские барсы», который входит в череду ежемесячных забегов, инициатором проведения которых является наставник спортивного клуба единоборств «ЖасУлан» Юрий Щур. Ну а пока в этих городах свои «Забеги обещаний» не организовываются, хотя, думается, это всего лишь дело времени, так что добро пожаловать в Костанай!

Глядя на то, как проходил у нас очередной «Забег обещаний», я захотел добавить еще одну «головную боль» его организаторам, чтобы они провели в следующем году конкурс на «Самый необычный костюм». А в этом году кого только можно было не встретить на дистанции! Одних только непохожих друг на друга Дедов Морозов и Снегурочек бежало с десяток, а с почти настоящей Бабой Ягой не было отбоя сфотографироваться после финиша.

Знакомьтесь: Баба Яга Лена и Снегурочка Лена

После финиша никто не хотел расходиться, оглашая Центральный парк поздравлениями с новым годом. Впервые принимавший участие в забеге житель Костаная, представившийся АЛМАТОМ, сказал:

- Это лучшее начало года в моей жизни!

Многократный чемпион мира и Азии по легкой атлетике среди мастеров Сергей Поликарпов

Постоянный участник всех городских пробегов многократный чемпион и рекордсмен мира и Азии по легкой атлетике среди мастеров Сергей ПОЛИКАРПОВ отметил после своего очередного финиша, что рад видеть все больше приобщающихся к бегу людей, а ведь некоторым из них выйти на беговую трассу 1 января было сродни подвигу:

- Это же так здорово начинать год с пробежки! Да еще в такой классной компании, как сегодня!

Среди полутора сотен разных обещаний большая часть сводилась к одному - быть здоровыми. А отметивший в 2024 году свое 75-летие заслуженный тренер Республики Казахстан по президентскому многоборью и тренер «Спортивного клуба инвалидов» по парапулевой стрельбе Василий КНЫШЕВ пожелал всем вдохновлять бегом себя, близких и всех вокруг и добавил:

- Спасибо за замечательное утро нового года! Желаю, чтобы все были здоровы!

Будьте же здоровы, дорогие костанайцы, пусть все обещания будут выполнены! И не забудьте принять участие в «Забеге обещаний-2026». Время и место встречи остается неизменным.

Фото Сергея РЫБИНА