Праздники - не время отдыха для сотрудников ДЧС Костанайской области. В пургу, метель и буран спасатели вызволяют из снежнего плена, находят заблудившихся, помогают медикам. Сводка на основе информации пресс-службы департамента.

Сотрудники МЧС спасли водителя в новогоднюю ночь



В 10 километрах от села Карасу одноименного района Костанайской области легковой автомобиль оказался в снежном заносе и не мог продолжить движение. Мужчина 1995 года рождения обратился за помощью спасателей.



Несмотря на сложные погодные условия, спасатели оперативно прибыли на технике повышенной проходимости и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги. Водитель в медицинской помощи не нуждался.

Фото пресс-службы МЧС

Оказана помощь в сложных погодных условиях

Сегодня в 35 километрах от города Аркалык Костанайской области произошла поломка легкового автомобиля. Водитель и пассажир оказались в трудной ситуации, не имея возможности самостоятельно продолжить путь в условиях сильной метели.



На помощь незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Они эвакуировали двух человек с места происшествия и доставили их домой. Медицинская помощь не потребовалась.

Нашли заблудившегося пастуха

Мужчина 1974 года рождения вышел из дома на выпас скота из с.Шубалан Джангельдинского района Костанайской области и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям.

Совместно со спасателями на поиски отправились сотрудники полиции и местных исполнительных органов. В результате совместных усилий пастух был найден в 10 км от села. Оказалось, что он потерял ориентир и сбился с пути в условиях сильной метели.



Состояние спасенного стабильное. Доставлен спасателями в населенный пункт.

Пришли на помощь пациенту в сложных условиях

Из-за сильного бурана и отсутствия подъездных путей выезд для кареты скорой помощи на вызов в с.Новоселовка Карасуского района Костанайской области для оказания помощи женщине 1966 г.р. стал невозможным.

Белые халаты обратились за помощью к спасателям МЧС, которые в свою очередь отправились в путь на внедорожнике. Благополучно преодолев таким образом сложный участок дороги, сотрудники МЧС доставили тяжелобольного пациента в больницу.

Пресс-служба ДЧС напоминает, что перед поездками важно внимательно следить за техническим состоянием автомобиля, погодными условиями и иметь при себе необходимый минимум для экстренных ситуаций.

По материалам публикаций пресс-службы ДЧС Костанайской области