В праздничные дни сотрудники ДЧС Костанайской области приходят на помощь заложникам стихии
Праздники - не время отдыха для сотрудников ДЧС Костанайской области. В пургу, метель и буран спасатели вызволяют из снежнего плена, находят заблудившихся, помогают медикам. Сводка на основе информации пресс-службы департамента.
Сотрудники МЧС спасли водителя в новогоднюю ночь
В 10 километрах от села Карасу одноименного района Костанайской области легковой автомобиль оказался в снежном заносе и не мог продолжить движение. Мужчина 1995 года рождения обратился за помощью спасателей.
Несмотря на сложные погодные условия, спасатели оперативно прибыли на технике повышенной проходимости и отбуксировали автомобиль на очищенный участок дороги. Водитель в медицинской помощи не нуждался.
Фото пресс-службы МЧС
Оказана помощь в сложных погодных условиях
Сегодня в 35 километрах от города Аркалык Костанайской области произошла поломка легкового автомобиля. Водитель и пассажир оказались в трудной ситуации, не имея возможности самостоятельно продолжить путь в условиях сильной метели.
На помощь незамедлительно выехали сотрудники оперативно-спасательного отряда. Они эвакуировали двух человек с места происшествия и доставили их домой. Медицинская помощь не потребовалась.
Нашли заблудившегося пастуха
Мужчина 1974 года рождения вышел из дома на выпас скота из с.Шубалан Джангельдинского района Костанайской области и не вернулся. Обеспокоенные родственники обратились за помощью к спасателям.
Совместно со спасателями на поиски отправились сотрудники полиции и местных исполнительных органов. В результате совместных усилий пастух был найден в 10 км от села. Оказалось, что он потерял ориентир и сбился с пути в условиях сильной метели.
Состояние спасенного стабильное. Доставлен спасателями в населенный пункт.
Пришли на помощь пациенту в сложных условиях
Из-за сильного бурана и отсутствия подъездных путей выезд для кареты скорой помощи на вызов в с.Новоселовка Карасуского района Костанайской области для оказания помощи женщине 1966 г.р. стал невозможным.
Белые халаты обратились за помощью к спасателям МЧС, которые в свою очередь отправились в путь на внедорожнике. Благополучно преодолев таким образом сложный участок дороги, сотрудники МЧС доставили тяжелобольного пациента в больницу.
Пресс-служба ДЧС напоминает, что перед поездками важно внимательно следить за техническим состоянием автомобиля, погодными условиями и иметь при себе необходимый минимум для экстренных ситуаций.
По материалам публикаций пресс-службы ДЧС Костанайской области
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