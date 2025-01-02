Россиянин в Новый год стал обладателем миллиарда рублей в рамках розыгрыша «Русского лото», результаты которого озвучили в эфире телеканала НТВ.

Фото: Shuttertock

Вероятность того, что миллиард рублей достанется одному человеку, составляла 60%. При этом приз могли разделить между собой двое или более человек. Вероятность такого исхода оценивалась в 40%.

Еще 90 человек выиграли суммы в размере больше миллиона рублей, а 81 человек — в размере 123 457 рублей.

Организаторы розыгрыша новогоднего тиража билетов заявили, что был установлен «абсолютный рекорд по общей сумме выигрышей в одном тираже среди российских лотерей». Всего в тираже было разыграно 3,65 миллиарда рублей, выигрышными стали 11 920 044 билета.

Ранее лотерею заподозрили в нечестности. В PR-службе организатора на это ответили, что лотерейный билет подделать нельзя, а внесение изменений в базу невозможно, это контролируется независимой системой контроля, установленной у организатора подобных лотерей — Министерства спорта РФ.

По материалам российских интернет-изданий