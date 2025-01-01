Несколько лет назад Россия была бесспорным лидером на постсоветском пространстве. Например, в 2021 году из России можно было летать в 121 страну мира. Поэтому казахстанцы и граждане других стран, собравшиеся в путешествие по миру, при отсутствии прямых рейсов отправлялись через Москву, передает inbusiness.kz.

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Сегодня хабы пришли в упадок. По официальным данным Росавиации, на начало 2024 года из российских городов остались прямые регулярные рейсы только в 34 страны мира. Да и в них многие аэропорты закрыли для российских самолетов, оставив открытыми только одни или двое воздушных ворот.

По данным на начало 2024 года (новых данных пока нет), самолеты из России летают только в следующие страны:

Казахстан (Астана, Актау, Шымкент, Костанай, Алматы).

Азербайджан (Гянджа, Баку).

Алжир (Алжир).

Армения (Ереван)

Бахрейн (Манама)

Беларусь (Минск, Брест, Гомель).

Вьетнам (Ханой, Хошимин, Нячанг, Фукуок).

Грузия (Тбилиси, Батуми).

Египет (Шарм-эль-Шейх, Хургада, Каир).

Индия (Дели, Гоа).

Индонезия (Бали).

Иордания (Амман).

Иран (Тегеран).

Катар (Доха).

Кыргызстан (Бишкек, Ош).

Китай (Пекин, Шанхай, Харбин, Чэнду, Гуанчжоу, Гонконг, Хайнань, Урумчи).

Куба (Кайо-Коко, Варадеро, Гавана).

Мальдивы (Мале).

Марокко (Касабланка).

Монголия (Улан-Батор).

Мьянма (Янгон, Мандалай).

ОАЭ (Дубай, Абу-Даби, Шарджа).

Оман (Маскат).

Сейшельские острова (Маэ).

Сербия (Белград).

Таджикистан (Душанбе, Худжанд).

Таиланд (Пхукет, Бангкок, Паттайя).

Тунис (Монастир).

Туркменистан (Туркменбаши).

Турция (Стамбул, Анталья, Бодрум, Даламан).

Узбекистан (Ташкент, Бухара, Фергана, Наманган).

Шри-Ланка (Коломбо).

Эфиопия (Аддис-Абеба).

Таково нынешнее состояние державы с населением более 140 миллионов человек. И ситуация продолжает ухудшаться. Для сравнения, из Казахстана сейчас прямые перелеты есть в 34 страны мира. Более того, этот список увеличивается ежеквартально. Например, министерство транспорта РК пообещало до конца 2025 года установить прямое авиасообщение с такими мегаполисами, как Нью-Йорк, Мумбаи, Токио, Сингапур, Шанхай.

А вот аналогичный список России начал стремительно сужаться к концу года. Эта тенденция, вероятно, сохранится и в следующем году. Сильно повлияло на это крушение пассажирского самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL) в Актау.

По информации агентства oxu.az, Азербайджан закрыл для российских самолетов свои аэропорты в Баку и Гяндже, отозвал выданные ранее разрешения на рейсы из Минеральных Вод и Сочи. В результате российские авиакомпании вынуждены отменить рейсы в Азербайджан. Это подтвердила и российская авиакомпания "Азимут". В компании сообщили, что аэропорты Баку и Гянджа отозвали слоты из-за отмены азербайджанскими властями разрешений на полеты. После катастрофы несколько иностранных авиакомпаний приостановили полеты в ряд российских городов, из-за возможных рисков. Среди них AZAL, которая отменила полеты из Баку в 10 городов РФ, а также казахстанская Qazaq Air, приостановившая рейсы из Астаны в Екатеринбург, израильская El Al отказалась от рейсов из Тель-Авива в Москву и обратно, арабская Flydubai – полетов из Дубая в Сочи и Минводы.

Туркменская авиакомпания "Туркменистан" объявила, что не будет совершать рейсы по маршруту Ашхабад – Москва – Ашхабад" как минимум на месяц, с 30 декабря 2024 года до 31 января 2025 года. Причины отмены не названы. Но всеми такое решение принято после крушения на территории Казахстана самолета азербайджанских авиалиний.

И это в любом случае может привести к серьезным последствиям, отбить желание мировых авиакомпаний летать в Россию либо через Россию. Потому что после авиакатастрофы международные страховые компании решили повысить страховую плату. В результате расходы вырастут, перелеты станут убыточными. Ранее, 27 февраля 2022 года, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о полном закрытии воздушного пространства Евросоюза для воздушных судов, принадлежащих России. По ее словам, над Европой больше не смогут летать в том числе и частные самолеты российских олигархов.

Таким образом, на сегодня ни одна развитая страна в мире не имеет прямого авиасообщения с Россией. Самолеты из других европейских стран, кроме Сербии, в РФ не летают, самолеты оттуда не принимают. Россияне в эти страны летают через Казахстан. По данным пограничной службы Федеральной службы безопасности России, в 2019 году в европейских странах побывали 16,6 млн россиян. В 2024 году – только 557 тысяч.