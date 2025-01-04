Кота по кличке Шустрик жительница Костаная Ирина нашла вместе с его сестрами, лежащими в рваной лежанке возле одного из магазинов в спальном районе города.

Шустрик очень ласковый и любит обниматься

- Я забрала их домой. Сейчас девочки уже нашли свои семьи, у них всё хорошо, а у мальчика были очень серьёзные проблемы со здоровьем. Сначала он был на карантине, проходил адаптацию. А вообще Шустрик был самым веселым, постоянно пытался играть с девочками, - вспоминает она. - Но когда он взрослел, стали проявляться проблемы с мочеиспускательным каналом. Оказалось, что у кота травматизация мочеполовой системы, из-за чего возникла острая задержка мочи. Его жизнь реально была под угрозой!

Изначально женщина пробовала провести операцию коту у костанайских ветеринарных хирургов.

- Они помогли, чем могли, но пояснили, что такая операция либо даёт кратковременное улучшение, либо вообще не даёт никаких улучшений, - рассказала Ирина. - Порекомендовали обращаться к специалистам в Россию. Так как микрооперация в Костанае коту не помогла, мы отправили его в ветклинику в Челябинске.

Там Шустрику сделали уретростомию - хирургическую процедуру, при которой создаётся постоянное отверстие в мочеиспускательном канале, обычно для устранения препятствий оттоку мочи. Его также кастрировали.

- Сейчас это активный и любопытный котик, который уже набрал вес. Шустрик также очень ласковый и любит обниматься, очень ручной. Это кот-компаньон. Ему сейчас примерно 5 месяцев. Свою кличку Шустрик знает на отлично, к лотку приучен, - рассказала "НГ" его спасительница. - Я думаю, он с удовольствием будет контактировать с детьми, которые, конечно, будут дорожить его жизнью и здоровьем. Мне хочется найти коту очень достойных людей, которые будут о нём заботиться. Он столько всего пережил, что хочется, чтобы у него были идеальные хозяева!

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Фото из личного архива Ирины