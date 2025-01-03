В акимате считают, что этот вариант, опробованный в 2024 году, показал себя удачно. На встрече с активом города 30 декабря аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ рассказал, где планируют обустроить такие съезды.

На пересечениеи пр. Назарбаева и ул. Доненбаевой правоповорготный съезд появился несколько лет назад / Фото предоставлено пресс-службой городского акимата

- Сделали, например, правоповоротный съезд на перекрестке улиц Дощанова-Мауленова, он стал удобным для водителей, так как позволяет, не дожидаясь разрешительного сигнала светофора, законно поворачивать направо, разгружая тем самым трафик на оживленной дороге, - отметил аким.

Он сообщил, что в 2025 году на городских дорогах будут оборудованы еще 7 правоповоротных съездов и расширят 10 перекрестков.

Схема перекрестка пр. Аль-Фараби - ул. Чехова / предоставлено пресс-службой городского акимата

Планируется, например, что такие съезды появятся на ул. Тауелсиздик - ул. Алтынсарина, ул. Гоголя - пр. Абая, а расширение проезжей части - на перекрестках ул. Баймагамбетова - Гагарина, ул. Победы - Бородина.

Прилагаем весь список, предоставленный редакции отделом ЖКХ акимата Костаная.