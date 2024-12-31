Кадры последствий аварии на трассе Екатеринбург-Алматы прислали читатели "НГ". Как сообщили редакции в пресс-службе ДП Акмолинской области, в результате двух произошедших одна за другой 30 декабря ДТП возле села Акмешит погиб мужчина.

- По предварительным данным, водитель автомобиля марки «ГАЗель» не справился с рулевым управлением и слетел в кювет, - рассказали в ведомстве. - После чего он вместе с пассажиром вышли осматривать автомашину, в этот же момент вслед за ним водитель автомобиля марки «Тойота Естима», следовавший в этом же направлении, не справился с рулевым управлением, съехал в кювет и совершил наезд на 53-летнего водителя «ГАЗели». От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Троих пассажиров легкового автомобиля госпитализировали в больницу.

У "Тойоты", ставшей причиной смерти 53-летнего мужчины, номера костанайские - 10 регион. Погибший водитель "ГАЗели", как сообшили в ДП, был жителем Акмолинской области.

По факту ДТП начато досудебное производство по ч. 3 ст. 345 УК РК (нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Кадры из видео