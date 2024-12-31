В Караганде, в Центре имени Серика Сапиева, прошел чемпионат Казахстана по боксу среди мужчин и женщин, совпавший в этом году с 40-м турниром, посвященным памяти заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова. которому в этом году исполнилось бы 85 лет.

Надежда Рябец победно вернулась в бокс, став чемпионкой Казахстана / Фото sportplustv.kz

От участия в чемпионате были освобождены призеры последнего чемпионата Азии из-за отсутствия времени на подготовку к нему. Однако и без них хватало звезд, как любительского, так и профессионального бокса. За награды национального первенства и места в сборной бились сильнейшие боксеры страны - около 200 женщин и более 250 мужчин.

Среди почетных гостей чемпионата были абсолютный чемпион среди профессионалов Рой Джонс, чемпион Европы и мира в супертяжелом весе Георгий Канделаки, кубинский супертяжеловес Алексис Рубалькаба.

По итогам чемпионата в общей сложности больше всех золотые медали завоевали представители Астаны, пять раз поднимавшиеся на высшую ступеньку пьедестала почета и занявшие также два третьи места. Второе место в медальном зачете заняли спортсмены Алматы, в активе которых 3 золотые, 5 серебряных и 10 бронзовых наград. Тройку лучших сборных замкнули боксеры Шымкента - 3 золотые, 5 серебряных и 2 бронзовые медали.

Сборная Костанайской области расположилась на восьмом месте, завоевав одну золотую, одну серебряную и две бронзовые медали. При этом три награды на счету женской сборной области.

Чемпионкой Казахстана в весовой категории до 81 кг стала вернувшаяся в бокс спустя полтора года участница Олимпийских игр в Токио (Япония) Надежда РЯБЕЦ, тренирующаяся под руководством Романа Миничкина. В четвертьфинале она одержала победу над Алиной Гарап из Северо-Казахстанской области, уже в первом раунде дважды отправив соперницу в нокдаун, после чего рефери остановил бой. В полуфинале костанайская спортсменка выиграла у Валерии Аксеновой из Акмолинской области, а в финале победила Жибек Жараскызы из Жамбылской области.

После завоевания золотой медали Надежда Рябец сказала:

- У меня был долгий перерыв, но я решила вернуться, потому что я виновата перед собой, что предала бокс. Перерыв был связан с проблемами с предыдущим руководством федерации. Сейчас все по-другому, я вижу, насколько девчонки все сияют, глаза горят. Я уверена, что с новым главным тренером Елдосом Сайдалиным женская сборная доберется до вершины Олимпа. Я выступала в более тяжелой весовой категории, но с моим тренером, с которым мы работаем уже восемь лет, решили, что будем идти на понижение. А эту победу я хочу посвятить своему дедушке. Его уже нет с нами, но именно он меня привел на бокс, подарил мне первые перчатки.

Анастасия Баязитова (слева) и Анастасия Рылина (справа) - призеры чемпионата Казахстана среди женщин / Фото t.me/boxing_kazakhstan

Серебряным призером чемпионата Казахстана стала выступавшая в весовой категории до 75 кг Анастасия Баязитова, тренирующаяся под руководством Данияра Айтенова в «Спортивном клубе бокса имени Урала и Коргана Айтеновых». Выиграв в полуфинале у Азизы Исиной из Карагандинской области, она уступила в финале Валентине Хальзовой из Астаны, одержавшей победу в полуфинале над еще одной представительницей Костанайской области Анастасией Рылиной из Карабалыкского района, ставшей бронзовым призером.

Финальный бой в категории до 75 кг: Анастасия Баязитова (в синем) против Валентины Хальзовой / Фото sportplustv.kz

Михаил Коханчик (второй справа) бронзовый призер чемпионата Казахстана по боксу / Фото t.me/boxing_kazakhstan

Еще одна «бронза» чемпионата на счету представлявшего Костанайскую область в весовой категории до 80 кг Михаила Коханчика из Рудного. В первом бою, прошедшем на стадии 1/8 финала, он одержал победу над представителем Жамбылской области Аманом Казанкаповым. В бою за выход в полуфинал Коханчик выиграл у Аятуллы Такижанова из Павлодарской области, который в стартовом поединке победил представителя Костанайской области Артема Джозефа Окаро. А в полуфинале рудничанин, в 2017 году побеждавший на чемпионате РК ныне действующего чемпиона мира по версиям WBO и IBF в среднем весе Жанибека Алимханулы, уступил Азамату Бектасу из Кызылординской области, ставшему чемпионом Казахстана.

В остальных весовых категориях костанайские боксеры, к сожалению, не смогли добраться до медалей.

В весовой категории до 54 кг Арман Токмаганбет уступил на старте Турсынбеку Тажибаеву из Карагандинской области. Жанибек Шербаев также в первом бою в категории до 57 кг уступил ставшему бронзовым призером чемпионата Ерхану Турдану из Жамбылской области. Торгымбек Амиров проиграл в 1/16 финала категории до 63,5 кг Ерасылу Ермеку из Карагандинской области. Нурбол Бердимуратов уступил в первом же бою завоевавшему чемпионский титул в весовой категории до 71 кг Сабыржану Аккалыкову из Западно-Казахстанской области. А Алихан Жакупов проиграл в 1/8 финала завоевавшему «бронзу» в весовой категории до 75 кг Максату Отегенову из Абайской области. На этой же стадии Артем Пчеляков (до 86 кг) проиграл Мухаммедали Джанаргалиеву из Павлодарской области. Представлявшие Костанайскую область в весовой категории свыше 92 кг Илья Медяник и Артур Ляубах в 1/8 финала уступили соответственно будущему чемпиону Нурлану Сапарбаю из Туркестанской области и завоевавшему бронзовую медаль Нурассылу Ассылхану из Шымкента.

В женском турнире Жанна Нуртлесова (до 57 кг) в 1/8 финала проиграла Дине Жоламан из Акмолинской области, а Жанна Серикова (до 63 кг) в четвертьфинале уступила Назерке Серик из Жамбылской области, занявшей в итоге третье место.

Титулы чемпионов Казахстана среди мужчин в своих весовых категориях завоевали:

до 48 кг - Темиртас Жусупов (Акмолинская область),

до 51 кг - Даниял Сабит (Западно-Казахстанская область),

до 54 кг - Тимур Кабдешов (Акмолинская область),

до 57 кг - Даулет Молдашев (Абайская область),

до 60 кг - Талгат Сырымбетов (Карагандинская область),

до 63,5 кг - Ертуган Зейнуллинов (Алматинская область),

до 67 кг - Торехан Сабырхан (Туркестанская область),

до 71 кг - Сабыржан Аккалыков (Западно-Казахстанская область),

до 75 кг - Тимур Нурсеитов (Астана),

до 80 кг Азамат Бектас (Кызылординская область),

до 86 кг Темирлан Мукатаев (Астана),

до 92 кг - Данияр Рахимбердиев (Алматы),

свыше 92 кг - Нурлан Сапарбай (Туркестанская область).

Чемпионками Казахстана среди женщин стали:

до 48 кг - Назым Кызайбай (Алматы),

до 50 кг - Алуа Балкибекова (Алматы),

до 52 кг - Анита Адишева (Карагандинская область),

до 54 кг - Жайна Шекербекова (Шымкент),

до 57 кг - Карина Ибрагимова (Акмолинская область),

до 60 кг - Римма Волосенко (Астана),

до 63 кг - Лаура Есенкельды (Шымкент),

до 66 кг - Жасмин Кизатова (Карагандинская область),

до 70 кг - Мадина Нуршаева (Шымкент),

до 75 кг - Валентина Хальзова (Астана),

до 81 кг - Надежда Рябец (Костанайская область),

свыше 81 кг - Ляззат Кунгейбаева (Астана).

Лучшими боксерами чемпионата страны стали алматинка Назым Кызайбай, которая является уже 14-кратной чемпионкой страны, и туркестанец Торехан Сабырхан - самый молодой чемпион на этом турнире.

Наставник мужской сборной Казахстана по боксу Кайрат САТЖАНОВ отметил, что по итогам чемпионата Казахстана традиционно будет сформирован новый состав сборной республики:

- В этом году в чемпионате было разрешено выступать и представителям молодежной команды, которые также могут попасть в основной состав. А также, чтобы не допускать спада спортивной формы перед дальнейшими стартами из-за сгонки веса, мы разрешили некоторым боксерам выступать на дивизион выше обычного. Мы детально рассмотрим итоги чемпионата. На ближайшие международные турниры, наряду с первыми номерами сборной, будут выезжать вторые, третьи и четвертые номера. На некоторых турнирах возможны участие и двух составов сразу. Таким образом важность первых номеров сборной будет обозначаться и выступлениями их ближайших соперников по команде. А это значит, расслабляться вообще нельзя. Такая практика и ранее была, но в настоящее время на этом будут делаться большой акцент.

Две награды завоевали боксеры Костанайской области и на прошедшем в первой половине декабря в Актау молодежном чемпионате Казахстана среди молодежи (2007-2008 г.р.).

Титул сильнейшего молодого боксера страны в весовой категории свыше 92 кг завоевал Бексултан Кайратулы, одержавший в финале победу над Айдамиром Сауытбеком из Жамбылской области и выполнивший норматив мастера спорта РК.

Бронзовым призером в весовой категории до 48 кг стал Айдос Усенов.