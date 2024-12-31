31 декабря 2024, 09:23

Сегодня, накануне Нового года в Костанайский политехнический высший колледж пришла радостная весть об успешном прохождении международной аккредитации по специальности «Хлебопекарное, макаронное и кондитерское производство». Для учебного заведения это высокая оценка и признание реализуемых образовательных программ на соответствие международным стандартам.

К этому результату высший колледж шел несколько лет – в рамках программы «Жас маман» была осуществлена модернизация материально-технической базы специальности, преподаватели системно работали над повышением профессиональной компетентности и созданием качественной научно-методической базы подготовки будущих кадров. Несомненно, что международная отраслевая аккредитация позволит высшему колледжу выйти на новый уровень и готовить специалистов в соответствии с европейскими стандартами, откроет выпускникам учебного заведения выход на мировой рынок труда.

Академия Парижа, проводившая процедуру аккредитации, предоставила возможность преподавателям и специалистам высшего колледжа в течение трех лет пройти международную стажировку в колледжах Франции.

Это большое достижение коллектива Костанайского политехнического высшего колледжа. В планах учебного заведения – продолжение работы в этом направлении и прохождение процедуры международной аккредитации по другим специальностям.