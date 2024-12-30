Судьбу этого сооружения окончательно прояснил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Сегодня, 30 декабря, он провел совещание по итогам 2024 года с активом города. В том числе прокомментировал использование некоторых изъятых государством земельных участков.

Фото из архива "НГ"

В их числе 8 гектаров в окрестностях неработающего аквапарка. Сейчас сооружение имеет плачевный вид. Что расположится на участках, изъятых под госнужды?

- Этот объект будет подвергнут масштабной реконструкции, - сказал Жундубаев, - проект реализует областное управление строительства. Аквапарк «Осьминог» станет современнее и будет расширен почти вдвое, следовательно для посетителей понадобится большая парковка. Проведем также благоустройство прилегающей зоны.