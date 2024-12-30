Аквапарк «Осьминог» в Костанае после реконструкции станет вдвое больше
Галина ПЕТРЕНКО
30 декабря 2024, 19:35 | Государство
Судьбу этого сооружения окончательно прояснил аким Костаная Марат ЖУНДУБАЕВ. Сегодня, 30 декабря, он провел совещание по итогам 2024 года с активом города. В том числе прокомментировал использование некоторых изъятых государством земельных участков.
Фото из архива "НГ"
В их числе 8 гектаров в окрестностях неработающего аквапарка. Сейчас сооружение имеет плачевный вид. Что расположится на участках, изъятых под госнужды?
- Этот объект будет подвергнут масштабной реконструкции, - сказал Жундубаев, - проект реализует областное управление строительства. Аквапарк «Осьминог» станет современнее и будет расширен почти вдвое, следовательно для посетителей понадобится большая парковка. Проведем также благоустройство прилегающей зоны.
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