В Казахстан экстрадировали мужчину, который убил собутыльника в Костанае, уехал в другую страну и совершил грабёж
30 декабря 2024, 21:16 | Культура
В Казахстан экстрадировали гражданина, который успел отбыть уголовное наказание в России, передает Informburo.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.
Иллюстративное фото freepik.com
Несколько лет назад мужчина убил в Костанае собутыльника в его же квартире. После этого фигурант скрылся и был объявлен в международный розыск.
Через некоторое время казахстанца осудили в России за совершение ограбления. После отбытия наказания его выдали Казахстану для привлечения к ответственности за первое преступление.
Сейчас фигурант находится в СИЗО. Ему вменяют нанесение тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть потерпевшего, что наказывается лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.
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