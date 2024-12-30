В Казахстан экстрадировали гражданина, который успел отбыть уголовное наказание в России, передает Informburo.kz со ссылкой на Генеральную прокуратуру.

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Несколько лет назад мужчина убил в Костанае собутыльника в его же квартире. После этого фигурант скрылся и был объявлен в международный розыск.

Через некоторое время казахстанца осудили в России за совершение ограбления. После отбытия наказания его выдали Казахстану для привлечения к ответственности за первое преступление.

Сейчас фигурант находится в СИЗО. Ему вменяют нанесение тяжких телесных повреждений, повлёкших смерть потерпевшего, что наказывается лишением свободы на срок от восьми до 12 лет.