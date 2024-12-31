На сколько повысят пенсии и пособия в Казахстане с 2025 года, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

С 1 января 2025 года все виды государственных пособий и базовые пенсионные выплаты вырастут на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции. Солидарная пенсия увеличится на 8,5%, то есть с опережением уровня инфляции на 2%.

Также минимальный размер базовой пенсии будет повышен с 65% до 70% от прожиточного минимума, что составляет 32 360 тенге. Максимальный размер – со 105 до 110% от прожиточного минимума, что составляет 50 851 тенге.

"Например, у 69-летнего пенсионера, вышедшего на заслуженный отдых в 2019 году, в 2024 году размер пенсии, выплачиваемой из бюджета, составлял 156 856 тенге. В том числе базовая пенсионная выплата – 45 578 тенге, солидарная пенсия – 111 278 тенге. С учётом повышения с 1 января 2025 года общая сумма пенсии для этого пенсионера увеличится до 171 588 тенге, в том числе базовая пенсия составит – 50 851 тенге, солидарная – 120 737 тенге. Важно отметить, что эти суммы не включают выплаты из ЕНПФ", – привели пример в министерстве.

Несколько примеров увеличения размеров государственных пособий с 1 января 2025 года:

пособие на рождение первого, второго, третьего ребёнка увеличится со 140 296 до 149 416 тенге, на рождение четвёртого и более ребёнка – с 232 596 до 247 716 тенге;

пособие многодетным семьям, размер которого зависит от количества детей, увеличится для семей с четырьмя детьми с 59 183 до 63 030 тенге, с 10 детьми – со 147 680 до 157 280 тенге;

пособие для лиц с инвалидностью I группы увеличится с 95 496 до 101 702 тенге, II группы – с 76 397 до 81 362 тенге, III группы – с 52 089 до 55 474 тенге.

Кроме того, на 6,5% увеличат выплаты по потере кормильца и утрате трудоспособности из государственного фонда социального страхования.