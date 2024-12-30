Об этом сегодня, 30 декабря, сообщил аким города Марат ЖУНДУБАЕВ. Он проводил встречу с активом города. Рассказывал об итогах года и планах на следующий. Было много информации по скверам, паркам, местам для отдыха и занятий спортом.

- Начнем в Кунае с этой велодорожки, а в планах расширить сеть так, чтобы микрорайон соединить с районом КСК и Триатлон-парком, - говорил аким о перспективах, - предоставить велолюбителям возможность совершать длительные и безопасные поездки по оборудованным маршрутам.

На строительство велодорожек в следующем году заложили в бюджете 264 млн тенге.

В целом же, по словам акима Костаная, город имеет концепцию развития велосипедной инфраструктуры. Например, с 2025 года планируется обустройство велодорожек на участках по проспекту Абая - от путепровода до ул. Леонида Беды протяжённостью 4,3 км, и по проспекту Аль-Фараби - от ул. Баймагамбетова до железнодорожного вокзала длиной 2 км.

Концепция предусматривает создание в Костанае 36,6 км велодорожек к 2029 году. По возможности, большая их часть должна быть ориентирована в направлении Триатлон-парка.