Жизнь и смерть, мудрость и страсть, сохранение и разрушение: какими только свойствами не наделяли люди змею – символ 2025 года. Мы постарались разобраться не только в хитросплетении змеиного символизма, но и в том, почему эти животные так привлекательны для некоторых – специалистов или любителей. Вот парочка историй.

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Змеи жили во времена динозавров, они существуют и поныне в трёх тысячах видов от 10 сантиметров до 12 метров; от Полярного круга до юга Южной Америки. В мифологии многих народов змея – образ универсальный и противоречивый. Змей многолик: это и библейский искуситель, и «зелёный змий», и в то же время символ медицины и символ мудрости. Их боятся, их заклинают, их – уважают. А иногда даже обожают. Как, например, специалист по животному и растительному миру Костанайского областного историко-краеведческого музея Андрей АНДРЮЩЕНКО. Он «пригрел на груди» свою первую змею почти полвека назад. Откуда такая любовь и как с ними сладить?

Фото Александра СОЛОВЬЁВА

- Расскажу как биолог, но не как сказочник: лучше всего, конечно, змей не трогать, а всякую незнакомую змею, если натыкаешься в природе, считать ядовитой, - советует Андрей. - Хотя под Новый год на змею наткнуться очень сложно. Ну разве что в тропиках где-то лазают – это зависит от того, кто из нас где встречает Новый год. А вообще змея незаслуженно по-нехорошему легендирована: они считаются коварными, сплошь ядовитыми. Хотя ядовитых там процент небольшой – меньше трети. Змея вообще существо достаточно нежное, при всех ужасных сказках о том, что анаконды заглатывают людей чуть ли не вместе с лодками. Животина эта холоднокровная, сейчас они все спят – у нас, я имею в виду в Костанайской области. Кстати, у нас водится два вида гадюк: на севере региона очень немногочисленная гадюка обыкновенная, на остальной части области – гадюка степная. Ядовитые, но не смертельно. Однако нарываться всё равно не стоит. На юге области водится у нас ещё щитомордник. Вот с этим лучше не связываться, но он попадается очень редко. А есть ещё узорчатый полоз, он очень любит изображать страшную змею, хотя сам абсолютно неопасен. Встречаются два вида ужей – неядовитые, но противнейшие: могут обгадить так, что кожа будет пару недель источать неприятный запах.

Фото Александра СОЛОВЬЁВА

Змея, можно сказать, творение необычайное: ходят на рёбрах, имеют одно лёгкое, слышат брюхом, а не ухом. Немигающий взгляд и язык, как химический анализатор. Коллега Андрея по увлечению пошёл ещё дальше - биолог Александр СОЛОВЬЁВ завёл дома настоящий террариум.

- Лет 10 точно уже занимаюсь змеями и рептилиями в целом. Сейчас у меня живут 8 королевских питонов разных цветовых морф. Вообще я держу много домашних животных, а змеи - это малая часть всего остального. Змеи увлекли меня, наверно, тем, что не требуют постоянного контакта и неприхотливы в содержании. Это скорее хобби, а не средство заработка. Окружающие относятся к моему увлечению очень положительно и с большим интересом. Я неженат, поэтому, наверно, и нет проблем с этим… Друзья поначалу побаивались, но потом убедились в том, что змеи это вполне мирные и неопасные животные.

Фото Александра СОЛОВЬЁВА

Мы поинтересовались, что бы эксперты напророчили нашим читателям, будь они астрологами или предсказателями. Оба змеелюба в магию и мистику не верят, но кое-какие прогнозы и пожелания на 2025-й готовы дать.

- Я биолог, а не сказочник, но… Не будьте такими холоднокровными, как они, - шутит Андрющенко, - лучше всегда проявить соучастие близким, родным. И не впадайте на полгода в спячку, пусть ваша жизнь будет полноценной!

- Я, как учёный, в астрологию совсем не верю, - поясняет Соловьёв, - но если пофантазировать, то пусть в следующем году нас ждёт только хорошее. Змея - символ мудрости и плодородия, поэтому следующий год должен быть удачным для всех!

Фото Александра СОЛОВЬЁВА