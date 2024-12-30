У казахстанских школьников начались зимние каникулы, которые продлятся до 8 января. В Министерстве просвещения обратились к родителям, перечислив опасности, которые таит зимний отдых, передает Informburo.kz.

Фото из архива "НГ"

"Одним из ключевых приоритетов остаётся обеспечение безопасности детей. Особое внимание уделяется совместному времяпрепровождению школьников с семьями, особенно в праздничные дни. Для профилактики необходимо уделить внимание мерам безопасности на улицах, на льду, горках, катках, возле водоёмов, а также в местах массового скопления людей, на ярмарках и новогодних елках", – говорится в сообщении.

Важно соблюдать безопасность и при обращении с огнём и электрическими приборами, использовании новогодних гирлянд, свечей и бенгальских огней.

Следующие каникулы будут уже с 21 по 31 марта, дополнительные – только у первоклассников, они продлятся с 10 по 16 февраля.анный текст скопирован с сайта