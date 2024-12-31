С мандаринами в Новый год! – Традиционное пожелание от «НГ»
Этот год для многих из нас стал годом преодолений. Для кого-то это были вещественные препятствия, как весенний паводок. Для других «ступеньки» были моральными. Редакция «Нашей Газеты», как вся в целом, так и каждый сотрудник в частности, также сталкивалась с проблемами, искала из тупиков выход и прокладывала свой новый путь.
«Внутрянка» медиа-издания почти всегда сокрыта от читателей, и это, наверное, правильно. Но за каждой новостью стоит человек, который так же живет и любит. В частности, любит Новый год. В момент, когда вы читаете эти строки, корреспонденты и редакторы уже выпили по бокалу шампанского в кругу коллег, закусили мандаринами и готовят праздничный стол для своей семьи и друзей.
Наши читатели – тоже наши друзья. Мы бываем недовольны друг другом, статьями и словами, которые пишутся здесь на сайте и в соцсетях. Но раз мы все еще вместе, значит, нам есть что друг другу сказать. А сказать сегодня мы можем лишь одно: «С Новым годом, друзья! Пусть проблемы и заботы не пугают вас, вы справитесь. Пусть яркие огоньки елочной гирлянды рассыплются маяками и фонариками в наступающем году и ведут вас к вашей мечте».
Ну а пока этот, 2024 год еще не ушел, делитесь фотографиями наряженных елок в комментариях. Рассказывайте, каких успехов вам удалось достичь и о чем грезите в будущем. Ждем вас в центре на площади, чтобы посмотреть вместе новогодний салют!
Фейерверк обещают запустить традиционно в 01:00. Артисты на центральной площади будут развлекать горожан 31 декабря и 1 января до 02:00.
Кстати, автобусы №№ 3, 10, 13 и 18 будут курсировать до 22:00 и вновь выйдут на маршруты в 00:30. Воспользоваться общественным транспортом можно до 3:00, но помните, интервал движения увеличен до 30 минут.
Счастливого нового года, друзья!
P.S. Рудничанам полезно будет узнать график движения маршрута №120 в первые дни 2025 года. А любителям активного отдыха – расписание автобуса №1, который доставит вас до ледового городка на городском пляже.
Программа празднования Нового года
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Танцевальный вечер «Қош келдің, Жаңа жыл!»
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31 декабря
22.00-23.30 ч.
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ж.м. Дружба
Социально культурный центр «Достык» (2 филиал)
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Новогодняя дискотека «Жаңа жыл»
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1 января
01:00-03.00
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Костанай – 2
(1 филиал ДК «Мирас»)
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Новогодняя праздничная программа «Қош келдің, Жаңа жыл!»:
- детская концертная программа («Даму бала»)
- детская развлекательная программа
- концертная программа ДК «Мирас»
- новогоднее видео поздравление Президента РК
- новогодняя программа ДК «Мирас»
- новогодний салют
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31 декабря
18:00-19:00
19.00-20.00
20.00-23.00
23:50
00.40-02.00
01.00
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Площадь областного акимата
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