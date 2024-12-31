Этот год для многих из нас стал годом преодолений. Для кого-то это были вещественные препятствия, как весенний паводок. Для других «ступеньки» были моральными. Редакция «Нашей Газеты», как вся в целом, так и каждый сотрудник в частности, также сталкивалась с проблемами, искала из тупиков выход и прокладывала свой новый путь.

«Внутрянка» медиа-издания почти всегда сокрыта от читателей, и это, наверное, правильно. Но за каждой новостью стоит человек, который так же живет и любит. В частности, любит Новый год. В момент, когда вы читаете эти строки, корреспонденты и редакторы уже выпили по бокалу шампанского в кругу коллег, закусили мандаринами и готовят праздничный стол для своей семьи и друзей.

Наши читатели – тоже наши друзья. Мы бываем недовольны друг другом, статьями и словами, которые пишутся здесь на сайте и в соцсетях. Но раз мы все еще вместе, значит, нам есть что друг другу сказать. А сказать сегодня мы можем лишь одно: «С Новым годом, друзья! Пусть проблемы и заботы не пугают вас, вы справитесь. Пусть яркие огоньки елочной гирлянды рассыплются маяками и фонариками в наступающем году и ведут вас к вашей мечте».

Ну а пока этот, 2024 год еще не ушел, делитесь фотографиями наряженных елок в комментариях. Рассказывайте, каких успехов вам удалось достичь и о чем грезите в будущем. Ждем вас в центре на площади, чтобы посмотреть вместе новогодний салют!

Фейерверк обещают запустить традиционно в 01:00. Артисты на центральной площади будут развлекать горожан 31 декабря и 1 января до 02:00.

Кстати, автобусы №№ 3, 10, 13 и 18 будут курсировать до 22:00 и вновь выйдут на маршруты в 00:30. Воспользоваться общественным транспортом можно до 3:00, но помните, интервал движения увеличен до 30 минут.

Счастливого нового года, друзья!

P.S. Рудничанам полезно будет узнать график движения маршрута №120 в первые дни 2025 года. А любителям активного отдыха – расписание автобуса №1, который доставит вас до ледового городка на городском пляже.

Программа празднования Нового года