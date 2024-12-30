Уголовное дело в отношении Ирины ГРОМОВОЙ и Ерлана УМАРОВА закончили рассматривать в суде № 2 Костаная. 27 декабря вынесли приговор.

Громова и Умаров обвинялись в причинении вреда здоровью пациенткам при проведении пластических операций. В суд обратились трое потерпевших, хотя во время прений выяснилось, что их гораздо больше - около 15 человек. Но не все решились подать иски.

Дело рассматривалось довольно долго и в нем был большой перерыв на два месяца. Это время понадобилось для проведения комплексной медицинской экспертизы. В итоге сторона обвинения отказалась от самых серьезных статей о причинении вреда здоровью в отношении Умарова, вменив ему лишь оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. У Громовой осталось это же обвинение плюс занятие медицинской деятельности без сертификата или лицензии.

В ходе суда выяснилось, что у Громовой нет высшего медицинского образования в области пластической хирургии. Однако она предоставила дипломы вузов России: московского и самарского. Сторона обвинения поставила эти дипломы под сомнение, так как в РФ, согласно данным таможенного поста "Кайрак", Громова за интересующий следствие период выезжала всего дважды. И оба раза в Челябинск на очень короткий срок, за который нереально добраться до Москвы. Кроме того, московский вуз она закончила уже после того, как его закрыли и училась в нем параллельно с учебой в Самарском университете. Но в архивах вузов ее дипломов не оказалось.

- Умарова признать невиновным и оправдать за отсутствием состава преступления, - зачитала 27 декабря приговор судья Анара ШАЙМУРУНОВА. - Признать за ним право на реабилитацию и принести извинения. Громову по статье об оказании услуг, не отвечающим требования безопасности, признать невиновной, признать за ней право на реабилитацию. По статье об оказании незаконных медицинских услуг признать виновной, но освободить от уголовной ответственности за истечением срока давности.

При разъяснении приговора судья отметила: в связи с тем, что судебный эксперт, который давал показания о причинении вреда потерпевшим, не имеет познаний в области пластической хирургии, по делу назначали комплексную экспертизу с привлечением пластического хирурга. Но и он установил, что в отношении одной из потерпевших вред здоровью не установлен. Этот эпизод касался Умарова.

- Боль - это субъективное понятие, а нужны объективные причины для установления вреда здоровью, - пояснила судья. - К тому же потерпевшая призналась, что сама сняла швы после операции на губы. Больничного листа у нее нет, длительной нетрудоспособности не установлено. В отношении двух других потерпевших, в том числе несовершеннолетней, суд считает, что вина Громовой полностью доказана. Но так как статья, по которой ее судили, относится к проступкам, срок наказания по ней - всего год, суд освободил ее от уголовной ответственности.

Суд отказал одной из потерпевших в возмещении компенсации морального вреда. Двум другим потерпевшим, включая несовершеннолетнюю, Громова должна выплатить по 3 млн тенге каждой. Все потерпевшие подавали иски на 7 млн тенге, которые просили взыскать солидарно с Умарова и Громовой. С учетом того, что Умарова суд оправдал, Громова практически возместит ту сумму, которую и просили конкретно с нее.

Судья также вынесла по делу два частных постановления. Она сообщила, что правоохранительные органы должны проверить дипломы Громовой. Второе постановление - в адрес департамента фармконтроля, который, видимо, должен проверить деятельность осужденной.

Напомним, что Ирина Громова уже попадала в поле зрения фармконтроля. В ее ТОО "Мастерская преображения" выявили ряд несоответствий, тогда она просто отозвала лицензию и взяла в аренду офис у ТОО "Ерлан-Мед", принадлежащее Умарову. Официально она не числилась сотрудницей ТОО, но проводила операции в его офисе. Ерлан Умаров также работал в Костанайской областной больнице, но после начавшегося скандала ушел оттуда.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в течение 15 дней со дня оглашения.