Еврейская община Костанайской области встречает Хануку, светлый и добрый праздник иудаизма, который длится целых восемь дней. В это время запрещено поститься и даже оплакивать умерших. Каждый вечер свечи, пышные застолья с непременными пончиками на оливковом масле и даже… одна легальная азартная игра.

Особое славословие под аккомпанемент кларнета / Фото Игоря НИДЕРЕРА

Это чудо с историей в две с лишним тысячи лет: правитель Древней Ассирии Антиох Епифан решил лишить евреев веры. Те подняли трёхлетнее восстание Маккавеев и изгнали захватчиков. А когда победители поднялись на Храмовую гору, то увидели, что в священном месте везде идолы. Непорядок! Всё расчистили, пора было уже зажечь лампады… Да только вот масла оставалось на день, а на новое требовалась неделя. Но чудесным образом огонёк не гас все восемь дней…

В костанайской синагоге / Фото Вадима ЧАШКОВА

С тех пор и зажигают в эти дни специальные светильники - ханукии в домах. Их свет обязательно должен быть виден с улицы. Первый день горит одна свеча, на второй - две…

Говорят, Хануку называют детским праздником, потому что малыши получают подарки все восемь дней, причём от первого дня к восьмому ценность подарка должна возрастать. А ещё ребята обязательно играют в «дрейдл» или «севивон» - особый волчок с четырьмя гранями, и на каждой есть буква. Но смысл игры мне объяснил совсем не ребёнок - Нинели Петровне БЕРЕЛОВИЧ 96. «Дрейдл» она захватила с собой на праздник:

Нинель Берелович поздравляет собравшихся / Фото Игоря НИДЕРЕРА

- И это тоже традиция. В зависимости от выпавших букв можно либо выиграть небольшую сумму, либо проиграть. Если выпадает буква «нун» - никто не выигрывает, «гимель» - ходящий берёт банк, «хе» - полбанка, а «шин» - нужно, наоборот, положить денежку. Ну что, сыграем?

Выигранные монетки могут быть и шоколадными... / Фото Игоря НИДЕРЕРА

А причём тут праздник - и игра? О, любой ортодокс объяснит сходу: каждая из четырёх букв начинает слово на иврите, а вместе выходит фраза «Великое чудо произошло там».

Кстати, один настоящий ортодокс - это был областной раввин Менахем ЗАЛМАНОВ - и зажёг положенные в этот день четыре ханукальные свечи. В уходящем году начало Хануки совпало с западным Рождеством, и это всего лишь пятый раз с 1900 года. Ну чем не чудо?

Фото Игоря НИДЕРЕРА

Скучать в эти дни не принято, так что собравшиеся услышали весь традиционный репертуар: «Хава Нагила», «Тумбалалайка», «Семь сорок»… Многие мелодии исполнил на кларнете председатель еврейского культурного центра Костанайской области Вадим ЧАШКОВ.

- Ханука - это свет, - отсмечает он. - Свет божественного творения, который сжигает весь негатив, всё самое плохое, потому что этот свет - жизнь и радость. Поэтому, когда мы празднуем Хануку, мы празднуем чудо творения. Это праздник для всех авраамических религий, и не только для них. Читателям «Нашей Газеты» желаю счастья, здоровья и успехов, чтобы всё задуманное сбылось! Лехаим!

У костанайской синагоги / Фото Вадима ЧАШКОВА

Очень скоро загорятся все восемь свечей ханукии. Девятая, "шамаш" служит для зажигания остальных / Фото Игоря НИДЕРЕРА