В столице Катара городе Дохе с 19 по 26 декабря проходил чемпионат Азии по тяжелой атлетике среди юношей и юниоров, победители и призеры которого определялись, как в сумме двоеборья, так и в отдельных упражнениях.

Успешно выступили в чемпионате молодые казахстанские атлеты, завоевавшие в общей сложности 46 наград, среди которых 20 золотых, 13 серебряных и столько же бронзовых.

Чемпион Азии среди юниоров в категории до 89 кг Алексей Чуркин / Фото со страницы wfrk.kz в Facebook

Шесть наград на счету воспитанников Школы высшего спортивного мастерства управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области (тренер Сергей Корщиков) мастеров спорта международного класса Алексея Чуркина и Дениса Полубояринова, защищавших честь Казахстана в чемпионате континента среди юниоров.

Выступавший в весовой категории до 89 кг Алексей Чуркин, начинавший заниматься тяжелой атлетикой в ДЮСШ Аулиекольского района, в первом упражнении использовал все три подхода и, вырвав поочередно штангу весом 153 кг, 160 кг и 163 кг, завоевал золотую медаль. При этом он на 2 кг поднял больше ближайшего преследователя, которым стал атлет из Ирана Илия Салехипур, и на 4 кг больше, чем занявший третье место в рывке еще один представитель Ирана Алиреза Аббаспур.

Борьба за медали во втором упражнении - толчке развернулась между этими же спортсменами, использовавшими на этот раз по две попытки. Чуркин после стартовых 190 кг, толкнул во втором подходе 197 кг, и этот результат стал лучшим среди всех участников, принеся нашему атлету золотые медали в толчке и в сумме двоеборья - 360 кг. Вторая сумма у Салехипура - 356 (161 кг + 195 кг) кг, занявшего также третье место в толчке. А третьим в двоеборье стал показавший второй результат во втором упражнении Аббаспур - 355 (159 кг + 196 кг) кг.

Чемпион Азии среди юниоров в категории до 96 кг Денис Полубояринов / Фото со страницы wfk.kz в Инстаграм

Денис Полубояринов представлял Казахстан в Дохе в весовой категории до 96 кг. После первого же подхода к штанге в рывке он захватил лидерство, начав свои выступления со 154 кг. Однако следующий вес - 161 кг ему покорился со второй попытки, что позволило спортсмену из Ирана Амирхосейну Сепаху обойти костанайского атлета на 1 кг и оставить его с серебряной медалью. Третьим в рывке стал еще один иранец Мохаммад Эсфандиари с результатом 152 кг.

В толчке же Полубояринов в первой попытке покорил штангу весом 190 кг. Этот вес стал недоступным ни одному из участников. А костанаец в двух подходах добавил к своему результату еще 15 кг, завоевав таким образом две золотые медали - в толчке и в сумме двоеборья - 366 (161 кг + 205 кг) кг. Призерами в толчке стали Хамидреза Зареи (Иран) - 188 кг и Сепах - 187 кг, а второе и третье места в сумме двоеборья завоевали Сепах - 349 (162 кг + 187 кг) кг и Эсфандиари - 334 (152 кг + 182 кг) кг.

Алексей Чуркин выполняет толчок / Фото со страницы wfk.kz в Инстаграм

Стоит отметить, что оба костанайских атлета всего десять дней назад в составе национальной сборной Казахстана приняли участие в прошедшем в столице Бахрейна городе Манаме 89-м чемпионате мира среди мужчин. В этом чемпионате Алексей Чуркин, выступавший в весовой категории до 81 кг, завоевал бронзовую медаль в рывке, серебряную медаль в толчке и стал серебряным призером в сумме двоеборья с результатом 368 кг (164 кг + 204 кг). А Денис Полубояринов занял пятые места в рывке, толчке и сумме двоеборья - 370 кг (165 кг + 205 кг).

В ходе чемпионата Азии среди юношей и юниоров было принято решение о проведении чемпионата континента в этих же возрастных группах в 2025 году в Казахстане. При этом президент Азиатской федерации тяжелой атлетики Мохамед Юсеф Аль Мана передал благодарственное письмо в адрес Федерации тяжелой атлетики РК, в котором в частности говорится:

- Ваши усилия сыграли важную роль в продвижении нашего вида спорта и содействии совершенству среди спортсменов по всему континенту. Ваша преданность продвижению нашей миссии вдохновляет нас всех, а ваша поддержка укрепляет фундамент федерации и видение будущего. Мы искренне ценим ваши неустанные усилия и с нетерпением ждем совместного достижения еще больших высот.

А накануне чемпионата Азии Исполком Международной федерации тяжелой атлетики одобрил предложение комиссии по инновациям IWF о введении новых весовых категорий с 1 июня 2025 года. В соответствии с Правилами IWF спортсмены делятся на три возрастные группы, которые рассчитываются по году рождения спортсмена: юноши и девушки - 13-17 лет, юниоры и юниорки - 15-20 лет, мужчины и женщины - 15 лет и старше.

В мужских соревнованиях спортсмены будут выступать в категориях до 60 кг, до 65 кг, до 71 кг, до 79 кг, до 88 кг, до 98 кг, до 110 кг и свыше 110 кг, а в женских - до 48 кг, до 53 кг, до 58 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 77 кг, до 86 кг, свыше 86 кг.

Для молодежных групп предусмотрены следующие категории:

юноши и юниоры - до 56 кг, до 60 кг, до 65 кг, до 71 кг, до 79 кг, до 88 кг, до 98 кг и свыше 98 кг;

девушки и юниорки - до 44 кг, до 48 кг, до 53 кг, до 58 кг, до 63 кг, до 69 кг, до 77 кг и свыше 77 кг.