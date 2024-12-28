Прощание с Салимой Джутаевой состоится 29 декабря
28 декабря 2024, 09:37 | Государство
Оно начнётся в 10:00 в Областной мечети им. Аймагамбет кажи Спанулы по адресу г.Костанай, ул.Маяковского, 104 а. Поминальный обед пройдет в ресторане «Статус» в 12:00 по адресу г.Костанай, ул. Орджоникидзе, 56а. Об этом сообщила и. о. руководителя управления общественного развития Дина Карымсакова.
Напомним, Салима Джутаева погибла в самолёте, упавшем в Актау в возрасте 29 лет. Салима родилась в Костанайской области, но последнее время проживала в Караганде. В профиле девушки в Instagram написано "Костанай - Грозный. Стоматолог путешественник".
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