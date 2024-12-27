Казахстанские дороги - одна из самых обсуждаемых и болезненных тем среди граждан страны. Несмотря на значительные средства, потраченные на строительство и ремонт, казахстанцы продолжают сталкиваться с ежегодными переделками дорог. Действительно ли казахстанские дороги изнашиваются быстрее, чем в других странах, и почему так происходит, узнавал Tengri Auto.

Почему казахстанские дороги изнашиваются быстрее остальных?

По данным Министерства транспорта, одной из основных причин является климат: резкие скачки температуры и высокой влажности в некоторых регионах значительно увеличивают износ покрытия. Также важно отметить, что не всегда строго соблюдаются технологические нормы.

"На первый взгляд может показаться, что некоторые дороги в Казахстане изнашиваются гораздо быстрее, чем в других странах. Это связано с различными факторами, включая климатические условия, уровень финансирования, технологии строительства и, самое главное, контроль качества. Вокруг строительства новопостроенных автодорог существуют строгие нормативные требования, касающиеся гарантии. По действующим нормам гарантия составляет не менее двух лет в зависимости от типа проведенных ремонтных работ. Однако посредством согласования сторон этот срок может быть увеличен до пяти лет, что должно обеспечивать более долгий срок службы дорожного покрытия", - рассказали в министерстве.

Параллельно в ведомстве отметили, что недостаточный контроль за качеством и несоблюдение установленных стандартов проводимыми подрядчиками зачастую также становятся причиной быстрого ухудшения состояния дорог. Например, использование некачественных материалов или отсутствие регулярного технического обслуживания могут способствовать быстрому разрушению дорожной инфраструктуры.

Что предлагает Министерство?

В ответ на критику и постоянные жалобы со стороны населения, по словам Министерства, внедряются новые подходы к содержанию и строительству дорог. Одним из ключевых инициатив стало использование метода бездефектного содержания. Эта система предполагает, что подрядчик берет на себя полную ответственность за проектирование, строительство и содержание дорог в течение семи лет. Подобный подход уже реализован на примере Большой Алматинской кольцевой автодороги (БАКАД). В ближайшее время предполагается внедрение аналогичных проектов, таких как автодороги Актобе-Улгайсын, объезд Сарыагаша и трасса Караганда-Жезказган.

"Для того чтобы улучшить текущее состояние автодорог в Казахстане, в настоящее время мы также переходим на метод "суперпейв", который учитывает климатические факторы и позволяет проектировать дорожные покрытия с учетом специфических условий региона. Это должно повысить устойчивость дорог к изменениям температуры и влажности, что, в свою очередь, приведет к длительному сроку службы дорожной инфраструктуры", - сообщили в ведомстве.

Фото: "КазАвтоЖол"