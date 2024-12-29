Где будут отключать свет в Костанае в конце 2024-го и начале 2025 года
План работ Костанайской Горэлектросети на предпоследний день 2024 года и первые рабочие дни 2025 года сообщила пресс-служба ТОО «ЭПК-forfait». Работы на подстанциях и высоковольтных линиях пройдут в трех районах областного центра.
Иллюстративное фото pixabay.com
ТП–59 (работы на ПС)
30 декабря с 10:00 до 18:00
парикмахерская «Фасон», «Марьям», магазин «Стрелец», «Домовой», «Ассорти», «Шерхан», стоматология по пр. Абая, 12.
Спальный сектор: пр. Абая, 6, 8, 8/1, 10/1, 10, 10/2, 12, ул. Ворошилова, 68, 70, 72, ул. Мирошниченко 8, 10, 16, 20, ул. Кочубея, 3, 4, 5, 7, ул. Волынова, 15.
Светофор: пр. Абая – ул. Волынова
пр. Абая – ул. Ворошилова
ТП–101 (работы на ПС)
5 января 2025 года с 10:00 до 18:00
административное здание по ул. Победы, 70
ТП-306 (работы на ПС)
8 и 9 января 2025 года с 10:00 до 19:00
школа №28 по ул. Бородина, 138/1, ТОО «ВМС-ПКФ», Нурбанк по ул. Победы, 70 "Б", ТД «Алтын Килем», магазин «Апорт», городской суд по ул. Победы, 72.
Частный сектор: ул. Бородина, 151-161, ул. Шаяхметова, 117-141, ул. Амангельды, 154-181, ул. Победы, 161-173, 167/1-167/11, 169/4-169/14.
Спальный сектор: ул. Шаяхметова, 144.
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