В Комитете санитарного и эпидемиологического контроля Минздрава прокомментировали заявление казахстанца о том, что людей массово травят, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Stopfake.

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Казахстанский предприниматель Нариман Дараев выложил пост в соцсетях, в котором утверждает, что все вокруг болеют – в садах, школах, на работе. По его мнению, это происходит из-за того, что казахстанцев чем-то травят. Якобы симптомы похожи у всех. Все начинается с насморка, а потом у людей диагностируют бронхит и пневмонию.

"Информация, распространяемая в социальных сетях, о том, что людей травят и они заболевают пневмонией и бронхитом, не соответствует действительности и признана фейком. Ситуация по гриппу и ОРВИ находится на контроле. В целом по стране с начала текущего эпидсезона (с 1 октября 2024 г.) отмечается снижение заболеваемости ОРВИ на 20 процентов по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Зарегистрировано порядка 400 случаев лабораторно подтвержденного гриппа. В республике привито против гриппа свыше 2 миллионов человек", – заявили в Комитете санэпидемиологического контроля.

В ведомстве отметили, что в эпидемический сезон вирусные инфекции активно распространяются, особенно среди детей в условиях коллективов: детские сады, школы. Этому способствует то, что родители, несмотря на недомогание, отправляют детей в учреждения. К развитию осложнений приводят поздние обращения за медицинской помощью.

"Комитет санитарно-эпидемиологического контроля Минздрава рекомендует населению соблюдать меры профилактики: не посещать общественные места, соблюдать правила гигиены, проветривать помещения, а также оставаться внимательными к своему здоровью и здоровью своих близких. При первых признаках заболевания обращаться за медицинской помощью", — говорится в сообщении КСЭК.

Медики также убедительно попросили не распространять недостоверную информацию и доверять только официальным источникам.