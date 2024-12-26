Уголовное дело в отношении Ирины ГРОМОВОЙ и Ерлана УМАРОВА продолжили рассматривать в суде № 2 Костаная сегодня, 26 декабря. Сегодня же прошли прения сторон.

Потерпевшие - две женщины и несовершеннолетняя девушка - обращались к судмедэксперту, чтобы он зафиксировал вред здоровью после проведения пластических операций в клинике подсудимых. А позже, по их словам, обращались в Костанайский медицинский хирургический центр к врачу Максиму Михайличенко и ездили в клиники Астаны и Бишкека. Потратили на эти поездки и повторные операции немало денег, а также душевнх сил.

Согласно обвинению, у Ирины Громовой нет даже высшего медицинского образования, а у Ералана Умарова есть лицензия на занятие медицинской деятельностью и сертификаты только в области общей хирургии, по специальности он травматолог-ортопед.

На одном из прошлых заседаниях Громова предоставила свои дипломы по специальностям "Лечебное дело", "Пластическая хирургия" и другим. Дипломы были выданы вузами Москвы, Самары и Уфы. Прокуратура сделала запросы в указанные вузы. Выяснилось, что некоторые дипломы не прошли нострификацию - процедуру признания на территории Республики Казахстан. Более того, оказалось, что московский вуз Громова умудрилась закончить уже после того, как он закрылся. Форма обучения в нем, по сведениям на сайте, только очная, но, согласно данным пункта пропуска "Кайрак", границу она пересекала всего несколько раз, а на территории России находилось несколько дней, за которые даже не смогла бы добраться до Москвы. Кроме того, одновременно с московским вузом она успела закончить еще и вуз в Самаре.

Ранее прокуратура отказалась от обвинения Ерлана Умарова в причинении вреда здоровью. У него осталась только статья 306 УК РК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). У Громовой осталось две статьи УК РК: та же ст. 306 и ст. 322 (занятие медицинской деятельностью без лицензии).

- Прошу признать Ерлана Умарова виновным по ст. 306 УК РК и освободить от уголовной ответственности в связи с истечением срока давности. Ирину Громову признать виновной по ст. 306 и ст. 322 УК РК и освободить от уголовной ответственности, в связи с истечением срока давности, - сообщила в прениях государственный обвинитель Бакытгуль ТУГАМБАЕВА.

Почти все потерпевшие в прениях расплакались и сообщили, что им нанесли непоправимый моральный вред, не говоря уже о материальном.

- Все мы, женщины, хотим быть красивыми, хотим обмануть природу. И я не стала исключением, - сообщила одна из потерпевших. - Как я пришла в эту клинику, или точнее сказать, в шарашкину контору, до сих пор сама не понимаю. Там была полная антисанитария, комнаты маленькие, и приемная, и операционная в одной комнате. Там мне испортили лицо. Людьми просто управляла жажда наживы. Я долгое время не могла выйти на улицу, ощущение было, что полные глаза песка. Боялась, что потеряю зрение. Начала бегать по другим врачам, выбросила кучу денег. У человек нет ни стыда, ни совести. Я перестала посещать мероприятия, боялась фотографироваться, я чувствовала себя уродом. Срывалась на муже, дело чуть не дошло до развода. Пострадавшие - не только мы трое, их гораздо больше. На момент подачи заявления в суд их было около 15 человек, но большинство не захотело бегать по судам, потому что они уверены в безнаказанности Громовой. По сей день Громова ведет себя нагло, надменно, увесила свою приемную липовыми дипломами и продолжает оперировать.

- Я хотела сделать, как лучше, когда пришли с дочерью на операцию, но в итоге сделала только хуже, - заявила мама несовершеннолетней пациентки и расплакалась. - Дочь хотела избавиться от комплексов, а получилось все наоборот. После операции она испытывала физическую и моральную боль. Она боялась выйти на улицу, перестала общаться с подругами. Я до сих пор виню себя за то, что отвела дочь туда и получила обратный эффект. Мы исправно посещаем все судебные заседания, а Громова на них не ходит - не царское это дело... В результате ее действий и действий Умарова пропадает вера в нашу медицину. Я хочу, чтобы они получили справедливое наказание.

- Даже не знаю, что сказать, - сказала третья потерпевшая, которую допрашивали онлайн. - До сих пор помню, как было больно, когда вытаскивали нитки из губ. Я благодарна только хирургу Михайличенко, который исправил последствия операций Громовой.

Все потерпевшие настаивали на возмещении морального ущерба - по 7 млн тенге каждой из них.

Ералн Умаров сообщил в прениях, что всегда только помогал людям и не хотел причинять им боль, а тем более вред.

- Я сожалею, что так получилось, но я не хотел никому вредить. Никакой жажды наживы у меня не было. Я благодарен нашим правоохранительным органам, что они во всем разобрались, - сказал он.

Адвокаты подсудимых заявили, что их подзащитных нужно оправдать.

- Есть четкие показания экспертом о том, что нанесенный вред невозможно установить, потому что его не было, - сказал адвокат Куаныш АМИРОВ. - Лица у потерпевших не обезображены. На фото, которые мы приобщили к материалам дела, у всех красивые лица после операций. На больничный потерпевшие не уходили, справок о других операциях у них нет. Как тогда определить вред здоровью?

Адвокат Громовой Олег МАЛЬКОВ также заявил, Громова не причинила никому вреда.

- Ее диплом московского вуза признан подлинным, - уточнил Мальков. - Несовершеннолетняя потерпевшая, согласно документам, до того, как попасть к Громовой, была на приему у Михайличенко. Кто нанес вред - непонятно. Состав преступления у моей подзащитной отсутствует.

Адвокаты также заявили, что иск о возмещении морального вреда не обоснован, так как операции у всех разные и не может быть каждой нанесен моральный вред по 7 млн тенге. Они назвали эту сумму завышенной, а с учетом того, что просили оправдать своих подзащитных, вообще просили исключить выплату компенсаций потерпевшим.



Сама Ирина Громова на последние судебные заседания не являлась, предоставив документы о том, чтобы уголовное дело рассмотрели без ее участия. На прения она тоже не пришла, но подключилась онлайн.

- Я частично признаю вину, - сначала сообщила она. - Готова частично выплатить компенсацию.

Тогда судья попросила согласовать позицию Громовой с адвокатом, так как он был на противоположной позиции. Судья пояснила, что заявление Громовой может стать поводом для примирения сторон в суде. После перерыва и обсуждения позиции с адвокатом Ирина Громова снова вышла на связь онлайн.

- Было плохо слышно, я не поняла вопроса. Я имела в виду, что предлагала примирение и компенсацию потерпевшим еще до суда, но они отказались. Свою вину я не признаю, - в итоге сказала она.

Прокурор также попросила вынести частное постановление в адрес департамента полиции Костанайской области, чтобы они проверили дипломы Громовой, и в адрес фармконтроля.

Оглашеник приговора назначено на 27 декабря.