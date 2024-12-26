О планах уйти от такой зависимости сообщил на брифинге в РСК 25 декабря аким Рудного Виктор ИОНЕНКО. Он отметил, что первая очередь завода по производству полистиролбетонных блоков уже запущена. Следующий этап - производство железобетонных изделий (ЖБИ).

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- Это, прежде всего, производство плит перекрытия, - сказал Ионенко. - Мы сегодня зависимы по строительным материалам от Костаная. Очень много объема мы берем у "БК-Строй". Поэтому нам необходимо уйти от зависимости и построить свой завод. Первая часть завода уже в работе, а с весны мы рассчитываем, что начнет работу вторая часть.

Проект презентовали в акимате Рудного еще в декабре 2023 года. Как писало тогда писало ИА "Город", речь шла о том, что на строительство уйдет около 1 млрд тенге. Предприятие планировало вложить в строительство часть собственных средств, а часть в виде заемных средств фонда развития предпринимательства "Даму". Но после модернизации проекта цена увеличилась до 2,2 млрд тенге с созданием 85 рабочих мест.

Аким Рудного тогда же сообщал, что инициатор строительства завода - ТОО "Qazaqstan Construction Holding" из Мангистау - не только открывает производство, но и занимается восстановлением заброшенных домов, а также выиграла конкурс на 6 участков под строительство семи многоэтажек в 19-м микрорайоне Рудного.