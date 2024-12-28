Рассказ «Памятник Шуге» занимает особое место в творчестве Беимбета Майлина. Он завоевал искреннее признание читателей, привлек особое внимание литературоведов и исследователей. Однако до сих пор нет конкретных ответов на вопросы о прототипах главных и второстепенных персонажей рассказа, их потомках, о месте расположения «Памятника Шуге» (месте погребения).

О чем рассказ?

Рассказ повествует о единственной дочери богатого человека, красавице и умнице Шуге, которая в детстве по воле родителей была помолвлена с сыном друга отца. Это была лишь помолвка, а не сватовство. Шуга выросла свободной и независимой. В 16 лет полюбила учителя Абрадхмана из бедной семьи. Но ее возлюбленного по доносу, в организации которого принимал участие отец девушки, отправили в тюрьму. Девушка с чистой душой не смогла справиться с горем, вскоре заболела и умерла. На месте ее захоронения возвышается небольшой холм, прозванный в народе «Памятник Шуге». Эту историю поведал писателю спутник-проводник во время посещения места кочевки.

Автор устами спутника упоминает реальных людей, места зимовок, кочевья, называет представителей родов. Но никто из современников писателя не подтверждал, что знаком с этой историей или знает, какие места в ней описаны.

На наш взгляд, исследователи советской эпохи, зная, что писатель был репрессирован как враг народа, не предпринимали попыток более подробно раскрыть историю создания произведения. Внимание критиков и литературоведов преимущественно было сосредоточено на том, что Майлин, будучи представителем прогрессивно настроенной интеллигенции начала ХХ века, пытался художественно отобразить проблему положения женщин в патриархальном обществе, выражая свое отрицательное отношение к этому.

Левый берег реки Аят, территория Дамбарской волости

По сюжету Шуга - дочь Есимбека из рода Жаппас, зимовавшего на берегах Сырдарьи. По историческим сведениям, жаппасцы с берегов Сырдарьи летом кочевали по территории Костанайского уезда, в основном в его юго-западной части. Глава аула жаппасов Есимбек, будучи родственником Бектемира, претендовавшего на место волостного управителя, проводил летовку на джайляу кипчаков. Кипчаки занимали территорию бывшей Дамбарской волости по реке Аят, где родился и сам писатель. Волостным управителем был Курман из рода кипчаков. У Есимбека было четверо сыновей, трое из которых женаты. У младшего Ибрая жена Зайкуль была дочерью Каржау из рода Тама. Вот, собственно, и все, что известно о семье Есимбека.

Где произошли эти события?

Мы сравнили текст рассказа с данными топографических карт, выпущенных в 1918 году.

Сюжет начинается с того, как проводник объясняет автору, что представляет собой «Памятник Шуге»:

- Вон видите, то большое озеро? Называется оно Камысакты. Мы возьмем левее его, через курган. Перевалим и сразу попадем на тропинку в низине. Там обогнем «Памятник Шуге» и выедем на большак (большая дорога - А. А.).

- А что это за «Памятник Шуге»? Гора, что ли?

- Нет, что вы!.. Просто курган... (могила - А. А.) А вы, что, и не слышали ничего о «Памятнике Шуге»?

- Да нет. Откуда же? Я ведь в этих краях впервые.

- Да, тогда конечно... Вы ведь еще молоды. Откуда вам знать? А в свое время каждый малец в округе знал эту историю. Да-а... Шуга, Шуга!..

Во-первых, если обратить внимание на слова «в свое время каждый малец в округе знал эту историю», становится ясно, что трагедия была широко известна в регионе.

Во-вторых, писателю не известны ни сама история, ни смысл названия «Памятник Шуге» в значении «могила». В казахском языке сооружения, воздвигнутые на месте захоронения человека, называют «бейіт», «оба», «мола», «мазар» или «кесене».

В-третьих, автор не был уроженцем этой местности. Майлин родился в ауле № 8 Дамбарской волости. Следовательно, история Шуги произошла в каком-то другом ауле этой волости.

В-четвертых, из нашего наблюдения следует, что история Шуги произошла в детские годы автора. Если учесть, что рассказ был впервые опубликован в 1915 году в рукописном журнале «Садак» (Лук), который издавали учащиеся медресе «Галия» в Уфе, и на тот момент автору был 21 год, то, отсчитав назад 10-15 лет (время, когда автор достиг сознательного возраста), датируем начало XX века.

В произведении автор с безымянным спутником направляется в сторону запада. Они находились за пределами аула, пройдя примерно 10-15 км. Цитата из рассказа: «Аул, из которого мы едем, называется «Аул Ереке». Дальше вдоль реки нам еще попадутся аулы, их много даже будет. В этих аулах живут отпрыски одного рода, их около двухсот семей. Зимуют они врозь, а летом обычно съезжаются на одно джайляу».

Спутнику это джайляу знакомо с детства. Большое озеро на джайляу называлось «Тарғыл өгіз сойған» (озеро, где зарезали пестрого быка). После трагической истории оно стало называться «Памятник Шуге»: «В детстве вон на том холмике играли в альчики (детская игра - А. А.). Милая, беззаботная пора была... Здесь в осеннее время и стояли наши аулы, тут и скот пасся. Это теперь озеро называют «Памятник Шуге», а раньше просто говорили: «Это было там, где зарезали пестрого быка». Большое озеро. Вокруг заливчики... Богат и красив был тогда этот край! В наших аулах людей хватало, а тут еще с юга, с прибрежья Сырдарьи, приезжали на летовку жаппасцы. Это род такой - Жаппас. Только в последнее время они перестали кочевать».

Обратим внимание на картину, извлеченную из карты царского периода, на которой указана территория по реке Аят (см. рисунок 1). По нашему мнению, изображение земли в области, обозначенной нами большим красным кругом, и обозначенные топонимы близки к географическому описанию, упомянутому в рассказе. Здесь расположены несколько больших озер, через эту местность проходит степная дорога с востока на запад. Кроме того, самое главное - здесь есть могила, которая так и называется «Кыз мола» (Могила девушки).

Мы предполагаем, что под «Аулом Ереке» имеется в виду зимовка Ирсары (Ерсары), а под «Большим озером» - озеро Тоттабай (на картине озера обозначены синими кружками, степная дорога - черной извилистой линией, зимовка - красной звездочкой).

В окрестностях «Кыз мола» расположены озера Каратомар, Каракога и Тоттабай. К сожалению, не видно название озера Камысакты, о котором говорится в рассказе. Но гидроним «Камысакты» встречается в записях экспедиции Ф. А. Щербина, организованной царской администрацией в 1897 году. В нем говорится следующее: «Дамбарская волость: Группа 1-6, III, № 3. Призимовочной территоріей пользуются сообща. По кузеу у каждаго аула свои колодцы, пользуются здѣсь пастбищемъ сообща, но три группы (1-3, 4 и 5-6) стоятъ отдѣльно, каждая поближе къ своимъ пашнямъ. Покосы, расположенные по Аяту, раздѣлены подворно; покосы на Джамбасъ-кулѣ и на Татимбай дѣлятъ ежегодно между аулами, а внутри ихъ между отдѣльными хозяйствами. Пашни расположены на урочищахъ Кара-томаръ, Камысакъ и Кара-гога. Порядокъ пользованія всѣми угодьями установленъ 50-60 лѣтъ тому назадъ».

Топоним «Кыз (Кызыл) мола» в материалах экспедиции Ф. А. Щербина

Интересно, что в записях экспедиции повторяются названия озер Каракога, Каратомар и Тоттабай (в записях Щербина - Татимбай), указанные нами на карте.В материалах экспедиции также упоминается среди казахских аулов в Дамбарской волости летовка «Кыз мола» (см. рисунок 2).

Таким образом, до трагического события, описанного в «Памятнике Шуге», летовка называлась «Кыз мола». Автор же называет его «Тарғыл өгіз сойған жайлау» («летовка, где зарезали пестрого быка»). Это название, к сожалению, мы не смогли найти в материалах упомянутой экспедиции, где были описаны летовки казахских аулов.

Фрагмент реки Аят на googlе-карте

Вышеупомянутую карту мы сравнили с изображением реки Аят на google-карте, ориентируясь на изгибы и повороты реки. Исходя из направлений, отметили места старых казахских зимовок черными точками, а их названия выделили красным цветом (см. рисунок 3).

Таким образом, упоминаемое в рассказе название «Ерекең ауылы» (Ерсары-Ирсары) мы обнаружили на верхней части изгиба долины, которая направлена в сторону границы с РФ. А в месте расположения районного центра, поселка Аят, находилась зимовка «Ізбай» (Избай). Когда выезжаешь из «Избая» по трассе R-279 в сторону Костаная, оказывается, что возле села Красносельское находится зимовка «Көжебай» (Кужебай).

И в Стамбуле, и в Баку

Теперь обратим внимание на вопрос, почему у казахов особое внимание уделяется наименованию «Кыз мола» (Кыз моласы). Ведь ушедшими в иной мир могут быть и мужчины, и женщины, и дети, и пожилые люди - разве это не закон жизни? Однако часто встречается именно «Кыз мола».

В патриархальном обществе судьба женщины была непростой, особенно в свободе выбора. Неравенство в правах приводило к трагическим событиям, которые оставили след в памяти народа. Символика трагической судьбы молодых девушек встречается не только у казахов, но и в легендах других народов. Например, в легендах «Девичья башня» (Qız qalası) в Стамбуле (Турция) и в Баку (Азербайджан) рассказывается о печальных судьбах прекрасных девушек, которые не могли быть с любимыми и трагически погибли.

В приграничной территории Казахстана с Россией, в Варненском районе Челябинской области, возле озера «Большое кесене» («Үлкен кесене көл») находится мавзолей «Кесене» (Башня Тамерлана), датируемый XIV-XVI веками («Кесене» и «Кыз мола» расположены в одном регионе между реками Аят и Уй). По содержанию одной из многочисленных легенд в нем была похоронена дочь Тамерлана по имени Кесене, которая полюбила простого воина и сбежала с ним, за это расплатилась своей жизнью.

По нашему мнению, предание о «Кыз моласы» было известно в народе до детских лет писателя, то есть в более ранний период, до ХХ века. Доказательством этого является топоним «Кыз мола», зафиксированный в письменных источниках экспедиции Щербина в 1897 года. Географическое описание этого топонима близко к местности, где произошли трагические события, воссозданные в рассказе «Памятник Шуге».

Вопросы без ответа

После сравнительного анализа текста рассказа с историческими источниками возникают закономерные вопросы:

Если трагические события, связанные с Шугой, были настолько известны, то почему исчезли данные о дальнейшей судьбе людей, связанных с этим событием? Ведь с исторической точки зрения эта эпоха не так далека от нашего времени. Знают ли ученые, исследующие зимовки и поселения жаппасов в Сырдарьинском регионе (нынешная Кызылординская область), о зимовке Есимбека? В материалах экспедиции Щербина упоминаются такие поселения жаппасов на Сырдарье как «Кентубек», «Шаган» и «Царское». Есть ли сейчас потомки четырех сыновей Есимбека? Если есть, то живут ли они в Кызылординской или в Костанайской области? Был ли в Дамбарской волости кипчак Курман, который занимал должность волостного управителя? Если был, то в какие годы он был в этой должности? Один из главных персонажей, учитель Абдирахман, является сыном Казакбая. Есть ли другие потомки у Казакбая? Был ли учителем человек по имени Абдирахман? Ведь в те времена было не так много людей, занимающихся учительской деятельностью. Казакбай хотел, чтобы его сын Абдирахман женился на Кулзипе, дочери, принадлежащей к роду керей Айнабая. Встречается ли человек по имени Айнабай в родословной кереев? Безымянный спутник автора был близок к аулу Есимбека через своего родственника Беркимбая. Богач Есимбек приходится Беркимбаю родственником со стороны матери. Участвовавший в выборах волостного управителя Беркимбай, вероятно, происходит из рода кипчак. Кто знает об этом?

Мы предполагаем, что сегодня трудно получить ответы на поставленные вопросы. Потому что если бы существовали конкретные ответы, то хотя бы один из близких родственников персонажей дал знать о себе, начиная с того времени, как рассказ стал массово публиковаться.

Рассказ «Памятник Шуге» о холме, получившем название в народе «Кыз моласы», - символ трагической любви молодых людей в патриархальном обществе. Проблема была столь актуальной в то время, что на эту темы создавались легенды. Писатель создал на основе народной легенды шедевр, который будет привлекать внимание читателей и исследователей долгое время.

Статья посвящается 130-летию Беимбета Майлина

Автор - доктор филологических наук, профессор КРУ им. Ахмета Байтурсынулы