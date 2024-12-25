"Получить рабочую профессию". Депутат предложил обучать старшеклассников на производствах и в хозяйствах
Депутат партии "Ауыл" Николай Арсютин предложил разрешить старшеклассникам параллельно обучаться непосредственно в хозяйствах и на производствах для получения первичной профессиональной квалификации, передает Informburo.kz.
Иллюстративное фото freepik.com
Он напомнил, что президент объявил 2025 год годом рабочих профессий. По его словам, среди наиболее востребованных рабочих профессий числятся:
- водители грузовых автомобилей и автобусов;
- повара;
- сварщики;
- сантехники и трубопроводчики;
- техники-электрики;
- штукатуры;
- трактористы;
- слесари и ремонтники мото- и автотранспортных средств;
- швеи и другие реставраторы одежды и ткани;
- фермеры и рабочие по производству смешанной продукции.
При этом в укреплении кадрового потенциала страны огромную роль также играет и среднее образование, подчеркнул мажилисмен.
"На начало года в составе молодёжи доминируют лица, рождённые в 2007-2009 годах и находящиеся в возрасте 14-15 лет. Именно они в ближайшей перспективе окончат общеобразовательную школу и продолжат дальнейшее обучение в системе образования либо выйдут на рынок труда, а не продолжившие обучение после средней школы молодые люди усилят давление на рынок труда, либо пополнят ряды безработных, поскольку наличие требований работодателей к опыту работы ограничивает возможности их трудоустройства", – сказал Арсютин.
Он привёл данные, согласно которым наиболее высокий уровень безработицы за последние пять лет наблюдается среди выпускников школ в возрасте 15-19 лет.
"В этом возрасте практически никто не имеет специальности и опыта, в том числе по причине отсутствия в системе среднего образования программ профориентационной подготовки. Ситуацию осложняет распространенное негативное мнение и пренебрежительное отношение к рабочей профессии, снижающее мотивацию у молодого поколения к приобретению рабочей специальности", – добавил Арсютин.
Одним из решений этой проблемы, как отметил депутат, может стать закрепление за общеобразовательными школами хозяйств и работодателей, нуждающихся в рабочих кадрах. Они могли бы взять старшеклассников на производственное обучение и прохождение в каникулы оплачиваемой стажировки. После, предположил депутат, специальная комиссия примет экзамен у учащегося непосредственно в полевых условиях и выдаст документ соответствующего образца с присвоенной квалификацией.
Депутат предложил:
- Разработать и внедрить механизм получения первичной профессиональной квалификации на уровне старшей общеобразовательной школы, в том числе с привлечением заинтересованных работодателей.
- Предусмотреть в республиканском бюджете выделение средств для создания специализированных учебно-производственных комбинатов, которые позволят получить рабочую специальность без отрыва от обучения в школе.
- Проработать вопросы разработки и утверждения образцов документов о получении первичной профессии и обеспечить их признание работодателями при принятии выпускника средней школы на работу.
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