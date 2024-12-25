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"Получить рабочую профессию". Депутат предложил обучать старшеклассников на производствах и в хозяйствах

25 декабря 2024, 20:37 |  Общество

Депутат партии "Ауыл" Николай Арсютин предложил разрешить старшеклассникам параллельно обучаться непосредственно в хозяйствах и на производствах для получения первичной профессиональной квалификации, передает Informburo.kz.

 

Иллюстративное фото freepik.com

Он напомнил, что президент объявил 2025 год годом рабочих профессий. По его словам, среди наиболее востребованных рабочих профессий числятся:

  • водители грузовых автомобилей и автобусов;
  • повара;
  • сварщики;
  • сантехники и трубопроводчики;
  • техники-электрики;
  • штукатуры;
  • трактористы;
  • слесари и ремонтники мото- и автотранспортных средств;
  • швеи и другие реставраторы одежды и ткани;
  • фермеры и рабочие по производству смешанной продукции.

При этом в укреплении кадрового потенциала страны огромную роль также играет и среднее образование, подчеркнул мажилисмен.

"На начало года в составе молодёжи доминируют лица, рождённые в 2007-2009 годах и находящиеся в возрасте 14-15 лет. Именно они в ближайшей перспективе окончат общеобразовательную школу и продолжат дальнейшее обучение в системе образования либо выйдут на рынок труда, а не продолжившие обучение после средней школы молодые люди усилят давление на рынок труда, либо пополнят ряды безработных, поскольку наличие требований работодателей к опыту работы ограничивает возможности их трудоустройства", – сказал Арсютин.

Он привёл данные, согласно которым наиболее высокий уровень безработицы за последние пять лет наблюдается среди выпускников школ в возрасте 15-19 лет.

"В этом возрасте практически никто не имеет специальности и опыта, в том числе по причине отсутствия в системе среднего образования программ профориентационной подготовки. Ситуацию осложняет распространенное негативное мнение и пренебрежительное отношение к рабочей профессии, снижающее мотивацию у молодого поколения к приобретению рабочей специальности", – добавил Арсютин.

Одним из решений этой проблемы, как отметил депутат, может стать закрепление за общеобразовательными школами хозяйств и работодателей, нуждающихся в рабочих кадрах. Они могли бы взять старшеклассников на производственное обучение и прохождение в каникулы оплачиваемой стажировки. После, предположил депутат, специальная комиссия примет экзамен у учащегося непосредственно в полевых условиях и выдаст документ соответствующего образца с присвоенной квалификацией.

Депутат предложил:

  • Разработать и внедрить механизм получения первичной профессиональной квалификации на уровне старшей общеобразовательной школы, в том числе с привлечением заинтересованных работодателей.
  • Предусмотреть в республиканском бюджете выделение средств для создания специализированных учебно-производственных комбинатов, которые позволят получить рабочую специальность без отрыва от обучения в школе.
  • Проработать вопросы разработки и утверждения образцов документов о получении первичной профессии и обеспечить их признание работодателями при принятии выпускника средней школы на работу.