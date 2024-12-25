Депутат партии "Ауыл" Николай Арсютин предложил разрешить старшеклассникам параллельно обучаться непосредственно в хозяйствах и на производствах для получения первичной профессиональной квалификации, передает Informburo.kz.

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Он напомнил, что президент объявил 2025 год годом рабочих профессий. По его словам, среди наиболее востребованных рабочих профессий числятся:

водители грузовых автомобилей и автобусов;

повара;

сварщики;

сантехники и трубопроводчики;

техники-электрики;

штукатуры;

трактористы;

слесари и ремонтники мото- и автотранспортных средств;

швеи и другие реставраторы одежды и ткани;

фермеры и рабочие по производству смешанной продукции.

При этом в укреплении кадрового потенциала страны огромную роль также играет и среднее образование, подчеркнул мажилисмен.

"На начало года в составе молодёжи доминируют лица, рождённые в 2007-2009 годах и находящиеся в возрасте 14-15 лет. Именно они в ближайшей перспективе окончат общеобразовательную школу и продолжат дальнейшее обучение в системе образования либо выйдут на рынок труда, а не продолжившие обучение после средней школы молодые люди усилят давление на рынок труда, либо пополнят ряды безработных, поскольку наличие требований работодателей к опыту работы ограничивает возможности их трудоустройства", – сказал Арсютин.

Он привёл данные, согласно которым наиболее высокий уровень безработицы за последние пять лет наблюдается среди выпускников школ в возрасте 15-19 лет.

"В этом возрасте практически никто не имеет специальности и опыта, в том числе по причине отсутствия в системе среднего образования программ профориентационной подготовки. Ситуацию осложняет распространенное негативное мнение и пренебрежительное отношение к рабочей профессии, снижающее мотивацию у молодого поколения к приобретению рабочей специальности", – добавил Арсютин.

Одним из решений этой проблемы, как отметил депутат, может стать закрепление за общеобразовательными школами хозяйств и работодателей, нуждающихся в рабочих кадрах. Они могли бы взять старшеклассников на производственное обучение и прохождение в каникулы оплачиваемой стажировки. После, предположил депутат, специальная комиссия примет экзамен у учащегося непосредственно в полевых условиях и выдаст документ соответствующего образца с присвоенной квалификацией.

Депутат предложил: