Вопрос возник недавно - 16 декабря, точнее, два вопроса. Проходя по площади возле областного акимата, обратила внимание, что новогодняя елка-то не живая, да и не особо нарядная. И другой вопрос: а в каком году у нас перестали устанавливать живые елки в общественных местах?

Елка в детском саду. 1988 г.

Полистаем документальные источники.

Привычный момент наступления нового года ввел в 1699 году император Петр Первый. По его указу от 15 декабря Россия перешла на новое летоисчисление с 1 января (раньше с 1 сентября) и были обозначены и первые традиции проведения торжества. Новый, 1700 год в Москве отмечали целую неделю, каждый вечер у Кремля гремели пушки. Для народа перед дворцом поставили столы и чаны с вином. Людям надлежало украшать дома и ворота еловыми ветками и поздравлять друг друга. Простой люд во дворах по вечерам зажигал солому и хворост, зажигал смоляные бочки, палил из ружей и мушкетов. А главным развлечением народа стало катание на санках и ледяных горках. Со времен Петра пришел обычай запускать фейерверки. В 1704 году в Санкт-Петербурге была установлена елка. Украшали настоящими свечами, мишурой.

В 1845 году появилась первая искусственная елка. Вместо хвойных иголок использовали гусиные перья, красили их в зеленый цвет, расщепляли и приматывали к проволоке. Такие ветки крепили к деревянной палке-стволу. В середине 20-го века появились елки из блестящей мишуры. Потом на смену пришли пластиковые штампованные ветки, капроновые и более нам привычные с ПВХ-иголками.

Новогодняя открытка. 1956 г.

Одна из новогодних традиций - дарение поздравительных открыток - появилась в 1897 году. Многие именитые художники, в том числе Шишкин и Репин, брали заказы на их оформление. Чаще изображали новогодние пейзажи, сценки с детьми, подковы как символ удачи, ангелов. Потом и они оказались под запретом. Выпуск открыток возобновили в 1941 году.

В 1914 году вся семья Николая Второго устраивала елки для раненых солдат. «Чего ради лишать удовольствия раненых и детей», - рассуждала императрица Александра Федоровна, жена.

Картина И. А. Владимирова «Похороны». Елочные ветки - часть обряда

При новой власти большевиков праздновать Новый год запретили как буржуазный пережиток. Люди тайно отмечали на своих кухнях. Существовали даже отряды, которые патрулировали улицы, всматриваясь в окна, чтобы выяснить, что происходит в домах. Но в 1919 году Ленин настоял на проведении новогодней елки в Сокольниках, в лесной школе. Сам организовал покупку подарков в школу, провел с детьми несколько часов. В 1920 году во всех детских организациях проводились новогодние елки. Однако после смерти вождя пролетариата лозунг партии провозгласил: «Вместо того чтобы ставить елку на крест, поставим крест на елку». Причем религиозные власти тоже противились новогодним празднествам, видимо, потому, что еловые ветки использовались для похоронных ритуалов. В 1929 году празднование Рождества, назначенное на 7 января по новому григорианскому календарю, установленному советской властью, на территории СССР запретили.

В 1935 году в СССР отменили карточки на хлеб и муку, а также восстановили празднование Нового года и традицию проведения новогодних елок. На совещании рабочих-стахановцев Сталин заявил: «Жить стало лучше, жить стало веселее». Нарядные елки стали украшать растяжками «Спасибо родному Сталину за наше счастливое детство».

Елка как украшение квартиры. 1959 г.

25 декабря 1947 года на Центральном рынке Кустаная установили настоящую живую елку, а Дед Мороз в костюме за 500 рублей веселил публику под духовой оркестр. С 1948 года Новый год стал выходным днем для всех. На смену Вифлеемской елочной звезде пришла красная пятиконечная, а восковые свечи заменили на электрические гирлянды. С 1954 года ребята из разных уголков нашей страны приезжали по приглашению на Кремлевскую елку. Первым из руководителей государства поздравил народ с новым, 1970 годом Леонид Ильич Брежнев.

Перед живой елкой в Сити-центре. 1999 г.

А в Кустанае площадь возле кинотеатра «Кустанай» закрепилась как район проведения массового театрализованного новогоднего праздника по решению горисполкома 1 декабря 1987 года. Там ставили главную настоящую елку, сцену-эстраду, снежные фигуры Деда Мороза и Снегурочки, зверюшек. Костанайцы рассказывали, что в конце 1990-х в Сити-центре, где сейчас фонтан, даже посадили живую елку с большим квадратом земли. Но до следующего снежного праздника она не дотянула. Были времена, когда ставили живые елки в нескольких местах: у акимата и у большого фонтана в Парке культуры и отдыха.

Костанайцы в гостях у елки в Астане. 2005 г.

В 2008 году в Казахстане запретили рубить елки. По рассказам горожан, в Кустанае стали устанавливать искусственные елки в общественных местах с 2009 года. День 2 января стал вторым выходным днем с 1992 года.

Так со времен Петра Первого обычай украшать дома хвойными ветками, деревьями, запускать фейерверки, наряжаться в новые одежды, писать письма Деду Морозу, избавляться от всего ненужного, раздавать долги, дарить подарки и собираться за праздничным новогодним столом сохранился до наших дней. Но елки стали другими.

Фото из личного архива