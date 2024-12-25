Акимы сменились в Костанайском, Сарыкольском и Джангельдинском районах. Всех их назначил аким Костанайской области Кумар Аксакалов по согласованию с районными маслихатами, сообщает пресс-служба главы региона.

В Костанайском районе теперь руководить будет Олжас Нургалиев, ранее занимавший должность руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костанайской области.

Олжас Жомартович родился в 1986 году в Костанайском районе Костанайской области. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева по специальности «Международные отношения», Современную гуманитарную академию и Костанайский инженерно-экономический университет имени М. Дулатова по специальности «Экономика». Имеет степень магистра экономических наук.

На должность акима Сарыкольского района назначили Марата Шымырбекова.

Марат Лесбекович родился в 1973 году в Ордабасинском районе Южно-Казахстанской области. Окончил Шымкентский университет по специальности «Химия и биология» и Казахстанский инженерно-педагогический университет дружбы народов по специальности «Государственное и местное управление». Ранее он занимал должности акима Златоустовского сельского округа и заместителя акима Сарыкольского района.

В Джангельдинском районе главой стал Динмуханбет Бидашев.

Динмуханбет Серикович родился в 1981 году в Джангельдинском районе Костанайской области. Окончил Костанайский государственный университет имени А. Байтурсынова по специальности «Экономика и менеджмент». Ранее занимал должность заместителя акима Джангельдинского района.

Фото предоставлено пресс-службой акима области