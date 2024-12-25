В открытом доступе оказались имена, фамилии и номера документов граждан. Утечку данных казахстанцев с сайта по продаже авиабилетов объяснил председатель Комитета по информационной безопасности Руслан Абдикаликов, передает Informburo.kz.

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"Утечка произошла на территории РФ из российской компании Sirena Travel. Это сервис по бронированию авиабилетов. По нему можно сделать онлайн-регистрацию, получить место. Соответственно, утечка произошла из этой компании, то есть наши компании в этом не виноваты. Они такие же потерпевшие, как и наши граждане", – пояснил Абдикаликов в кулуарах правительства.

МЦРИАП уже направило письмо в Роскомнадзор, чтобы они прояснили ситуацию и рассказали о применяемых мерах.

Комитет по информационной безопасности провёл анализ утечки. Выяснилось, что в открытом доступе оказались имена, фамилии и номера документов казахстанцев.

"Проведём информирование граждан, что такой факт случился. Если они захотят подать жалобу на авиакомпанию, мы в любом случае её примем, проверим наши компании. Возможно, они тоже были виноваты, сейчас точно сказать нельзя. Но по факту утечка была у российской компании", – рассказал глава комитета.

Как пишет российское издание "Коммерсантъ", с 25 августа по 15 сентября 2023 года неизвестные получили доступ к информационным системам Sirena Travel, в том числе к системе бронирования авиабилетов Leonardo. Двух вице-президентов компании подозревают в нарушении правил хранения данных, им грозит до 10 лет заключения.