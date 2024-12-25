Министр цифрового развития Жаслан МАДИЕВ высказался о том, может ли произойти сокращение среди госслужащих в результате внедрения искусственного интеллекта, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Изображение сгенерировано при помощи нейросети Midjourney

- Сразу скажу: сколько сотрудников будет сокращено – точного прогноза нет. Но здесь необходимо понимать, что технологии искусственного интеллекта в первую очередь смогут освободить сотрудников от повторяющихся задач и высвободить ресурсы, чтобы сотрудники могли заниматься интеллектуальной, творческой, стратегической работой. То есть там, где необходим человеческий разум, – сказал Мадиев на брифинге после выездного заседания правительства.

Как отметил министр, таким образом планируется повысить эффективность госаппарата.

- Сказать, что это будет сокращение на 20-30 процентов по отдельным областям, может быть, возможно, мы сейчас такие подсчеты ведем. Там, где есть колл-центры, и так далее. По ним легко определить, сколько можно высвободить сотрудников, потому что за них звонки будет принимать обученный искусственный интеллект, давать ответы, необходимые справки, отправлять сообщения, – отметил министр цифровизации.

Своим мнением по этому поводу поделился и вице-министр финансов Асет ТУРЫСОВ.

- Многие вещи, которые сейчас вручную прорабатываются, они будут выполняться с помощью ИИ быстрее и эффективнее. Но, как вы правильно отметили, где-то будет вставать вопрос о каких-то оптимизациях. Но я думаю, в любом случае будет какая-то переориентация госслужащих", - заключил Турысов.