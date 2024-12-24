Казахстанцев осудили за участие в боевых действиях в Сирии, передает Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу КНБ.

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По данным КНБ, завершены судебные процессы по уголовным делам в отношении двух граждан Казахстана.

- Они в 2020-2022 годах состояли в рядах террористических организаций в Сирии. В результате проведенных совместно с иностранными партнерами операций были обнаружены за рубежом, доставлены на родину и арестованы, - говорится в сообщении.

Один из них, житель Туркестанской области, был признан виновным в участии в деятельности террористической группы (статья 257 УК РК). Второй, житель Атырау, был осужден за совершение аналогичного преступления, а также за прохождение террористической подготовки за рубежом (статья 260 УК РК).

Обоим фигурантам назначены различные сроки отбывания наказания, приговоры вступили в законную силу.