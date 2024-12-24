Вечером 23 декабря на центральной площади Рудного зажгли огни главной новогодней елки. В этот раз церемония почти совпала с такой же в Костанае. И хотя рудненский Дед Мороз вышел к детям пешком, а не выехал на ретро-автомобиле, как в областном центре, в городе горняков постарались создать свою атмосферу праздника с фейерверком и разными инсталляциями.

Выбранная для праздничного утренника дата - вечер понедельника, конечно, подошла не всем. О чем горожане писали в комментариях ко всем публикациям с мероприятия.

Тем не менее, на центральной площади собрались около сотни детей. Для них подготовили программу местные коллективы. Даже огородили заборчиком отдельную танцевальную площадку, куда пригласили только тех, кто еще в школьном возрасте.

- На центральной площади подготовлено несколько инсталяций, - расказала "НГ" руководитель отдела культуры Рудного Жанна ДЖАМБУРЧИНА. - Ёлка у нас с прошлого года, добавлены гирлянды. Ёлка у нас на баллансе, мы только заказали дополнительный сценический реквизит. Елок у нас две. Центральная - 20 м. Если в прошлом году ее огни горели одним цветом, то в этом году они будут мерцать. Еще одна, 11-метровая установлена в ледовом городке. А ещё у нас установлены инсталляции. Сани с оленями везут подарки, их подготовил издательский дом из Костаная. Цифербласт со свечами установил ИП "Творческий взгляд".

Артисты Рудного развлекали детей в костюмах снеговика и ёлочных игрушек. Дети танцевали и прыгали. А советы, как зажечь огни новогодней ёлки, спрашивали у "Яндекс-Алисы":

- Чтобы ёлочку зажечь, надо постараться. Все движения повторять и не ошибаться. Двумя ногами топнуть, по щекам надутым хлопнуть, рукой ёлке помахать, заклинание сказать: "Раз, два,три - ёлочка гори!" - посоветовал искусственный интеллект.

Правда, этот совет не помог. Зажечь огни новогодней ёлки удалось только после того, как на сцену пригласили Деда Мороза и Снегурочку. А сразу после в небо взмыли фейерверки, которые продолжались около 5 минут.

Хороводы вокруг елочки пришлось водить с уже потухшими огнями. По всей видимости, местные сети не выдержали такой яркой иллюминации. Погасли не только праздничные инсталляции, но и фонари уличного освещения на площади. К счастью, примерно за 10-15 минут электрики востановили подачу электроэнергии. В акимате Рудного не стали комментировать временное отключение.

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Это не единственная новогодняя проблема с которой столкнулись в акимате Рудного. В начале декабря аким Виктор ИОНЕНКО отметил, что на украшение города выделили 29,5 млн тенге. Однако подрядчик, выигравший конкурс, не торопится приступать к работе, сообщал рудненский портал ИА "Город". Судя по всему, запланированные украшения, в этом году так и не появятся.

Фото из архива ИА "Город" / Ирина Старикова

Зато для рудничан откроют ледовый городок, который традиционно разместился возле арены "Горняк". Организаторы назвали городок "Ледовые забавы". Официальное открытие запланировано на 26 декабря. Внутри предусмотрены лабиринт, две горки, чтобы отдельно могли кататься подростки и маленькие дети. Также предусмотрены ледяные чаши и хрустальный трон с символом нового года - Змеей. Ледовый городок и украшение центральной площади обошлись городскому бюджету в 33 млн тенге.

- В прошлом году ледовый городок начал таять из-за погоды, поэтому в этот раз мы стали использовать больше металлоконструкций со светодиодным освещением, - поясняла на брифинге 19 декабря Жанна Джамбурчина. - Есть там несколько фотозон. Есть большой каток с освещением, возле него будет прокат коньков, тюбинга, продажа еды и горячих напитков. Сроки будут соблюдены, и 26 декабря городок будет открыт.

Горку также залили в Парке культуры и отдыха. Как подчеркнули в акимате, дети использовали заледеневший спуск в парк в качестве горки и раньше, а в этом году власти решили облагородить это место.

В новогоднюю ночь на центральной площади тоже планируют народные гуляния. Приглашают всех рудничан.

Фото Георгия ГОВОРОВА