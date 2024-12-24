Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Жаслан Мадиев прокомментировал сбой в интернете 16 декабря. Чиновник заявил, что на проблемы с доступом к Сети быстро отреагировали и устранили их, передает Informburo.kz.

Иллюстративное фото freepik.com

В тот день казахстанцы жаловались на отсутствие доступа или слабую скорость интернета. Глава ведомства отметил, что не имеет информации о том, что интернет замедляли специально.

"У нас в стране очень много баз данных, они все между собой интегрированы. Очень большие запросы, процессы скрываются за этими технологиями. Сбой может происходить в любой организации, банке, госоргане, стране. На то мы и специалисты, чтобы в момент возникновения сбоя реагировать. Мы быстро отреагировали и решили эти вопросы. Не было такого, что два-четыре дня люди сидели с проблемами из-за какого-то сбоя", – сказал Мадиев в кулуарах правительства.

Министр добавил, что "медленная работа TikTok" не связана со сбоем.