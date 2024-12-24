В этом году из городского бюджета средств на реализацию государственного социального заказа было выделено больше, чем в прошлом: 413 млн тенге против 327,5 млн. 72% суммы использовал отдел координации занятости и соцпрограмм для решения проблем социально уязвимых граждан.

Олжас Дуйсеков (справа) / Фото Галины КАТКОВОЙ

- 297 млн тенге израсходованы на деятельность инватакси, оказание специальных услуг жертвам бытового насилия, инвалидам, жертвам торговли людьми, - перечислил на аппаратном совещании 23 декабря руководитель отдела внутренней политики Олжас ДУЙСЕКОВ.

Сам этот отдел реализовал 9 проектов на 64,5 млн тенге, один из них - организация трудовых отрядов «Жасыл Ел».

Фото предоставлено пресс-службой городского акимата

- 350 человек летом ухаживали за газонами, вели обрезку деревьев, убирали тротуары, красили заборы и белили бордюры, - рассказал Дуйсеков, - в этом году мы упор сделали не только на студентов, но и на занятость безработной молодежи от 16 до 35 лет. К слову, количество желающих работать в «Жасыл Ел» ежегодно растет.

Аким города Марат ЖУНДУБАЕВ, который в прошлом году поручал поднять зарплату участникам трудовых отрядов, спросил, сколько им платили в этом сезоне.

Дуйсеков ответил, что работникам от 16 до 18 лет – на руки 96 000 тенге (за вычетом ИПН и пенсионной выплаты), тогда как раньше чистыми им выходило по 63 000 тенге. Участникам в возрасте от 18 лет - на руки 98 000 тенге. В целом на «Жасыл Ел» в этом году было выделено 49 млн тенге.

Докладчик назвал также другие проекты, которые в отделе считают значимыми. На деньги госсоцзаказа велась разъяснительная работа, как людям не пойматься на удочку финансовых мошенников — транслировались ролики перед сеансами в кинотеатрах, на ЛЭД-экранах города, таргетированная реклама с предупреждением в соцсетях.

Социально значимым был назван проект «Джентльменский клуб», рассчитанный на подростков и молодых людей, которые растут без отцов.

- Для работы с ребятами были привлечены молодежные лидеры, эко-активисты, спортсмены, волонтеры, повара, кондитеры и многие другие, - говорил Дуйсеков. - Они учили финансовой грамотности, помогали приобрести трудовые и коммуникативные навыки. В текущем году членами клуба было 50 человек, в прошлом - 30. Наши молодые общественники предлагают использовать этот опыт и создать подобный проект для девочек из неполных семей.