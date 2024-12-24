Гражданина ближнего зарубежья, который занимался пассажирскими перевозками, не имея на то соответствующих разрешений, задержали сотрудники полиции 20 декабря в Лисаковске во время оперативно-профилактического мероприятия «Таксист-нелегал».

40-летний мужчина находил клиентов через приложение InDriver и на своем автомобиле Toyota Alphard перевозил их.

- В отношении нарушителя возбуждено административное производство по ст. 463 КоАП РК, - сообщили в пресс-службе департамента полиции Костанайской области. - Напоминаем, что работа таксистом без соответствующего разрешения - это нарушение закона, которое влечет за собой ответственность.

Всего в ходе ОПМ полиция зафиксировала 68 правонарушений. Из них 42 случая связаны с нарушением миграционного законодательства, а 26 - с нарушением Правил дорожного движения иностранными гражданами. Работа по выявлению подобных нарушений продолжается.