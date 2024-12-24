Сколько составят выплаты по системе обязательного социального медицинского страхования в 2025 году, рассказали в ФСМС. Основой для расчёта взносов для самостоятельных плательщиков и индивидуальных предпринимателей является минимальная заработная плата. В 2025 году её размер сохранится на том же уровне и составит 85 тысяч тенге. Соответственно, не изменятся и размеры большинства взносов, передает Informburo.kz.

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Изменится лишь размер единого платежа с 21,5 до 23,8%, а также взносов государства за льготные категории населения – с 1,9 до 2% от среднемесячной заработной платы, предшествующей двум годам текущего финансового года. Её определяет уполномоченный орган в области государственной статистики. По данным Бюро национальной статистики, среднемесячная заработная плата по итогам 2023 года по Казахстану составила 364 295 тенге.

Размеры платежей на ОСМС в 2025 году будут следующими:

отчисления работодателей – 3% от начисленного дохода работника,

взносы работников – 2% от дохода,

плательщики единого платежа – 23,8% от фонда оплаты труда,

взносы физических лиц, работающих по договорам ГПХ – 2% от дохода,

взносы ИП, лиц, занимающихся частной практикой – 5 950 тенге (5% от 1,4-кратного размера минимальной зарплаты, установленной на соответствующий финансовый год законом о республиканском бюджете),

взносы самостоятельных плательщиков – 4250 тенге (5% от МЗП),

взносы государства на ОСМС – 7 285 тенге.

Оплатить взносы по ОСМС можно через кассы АО "Казпочта", кассы и мобильные приложения банков второго уровня, терминалы оплаты.