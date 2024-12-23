Депутат Мажилиса Сергей Пономарев возмутился состоянием дорожной и авиационной инфраструктуры, передает корреспондент Tengri Travel.

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Он подверг критике работу Министерства транспорта в этом направлении.

"Состояние железнодорожной инфраструктуры ужасающее - 61 процент износа локомотивов. Небо над республикой мы бездарно теряем в пользу государств-соседей. Давно от нас ушли такие мировые гиганты, как Lufthansa и KLM, в угоду нашим монополистам. Зато мы можем похвастаться, что у нас самые опаздывающие и неизвиняющиеся авиакомпании и самый дорогой в мире так называемый лоукостер", - сказал Пономарев во время правительственного часа в Мажилисе.

Он процитировал министра транспорта Марата Карабаева, заявив, что не разделяет его оптимизма.

"При этом - я цитирую из Вашего доклада: "Для нашей страны с ее уникальным географическим положением транзит может стать новой точкой экономического роста". Почему же он не стал? Мы что, независимость вчера получили? За последние 10 лет мы только одну дорогу построили до срока, не увеличивая стоимости, это БАКАД. И то, потому что ее строили иностранцы", - добавил депутат.