Вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Ростислав Коняшкин прокомментировал проблему слабого интернета вдоль автомобильных и железных дорог, передает корреспондент Tengrinews.kz.

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По его словам, в прошлом году был проведен анализ по так называемым белым пятнам.

"На основании анализа определили 243 точки, где необходимо дополнительно устанавливать антенно-мачтовые сооружения. Сейчас акиматами ведется разработка проектно-сметной документации. Порядка 80 уже реализовано. В 2025 году эти белые пятна будут устранены. Это по дорогам республиканского значения. Кроме того, сейчас начали анализ по дорогам местного уровня. По результатам анализа также в план будет включено", - пообещал Коняшкин во время правительственного часа в Мажилисе.

Что касается интернета в поездах, вице-министр сказал следующее:

"Мы анализировали различные технологии, мобильный интернет, установку на базе ВОЛС (волоконно-оптическая линия связи). Наши спутниковые системы пришли к тому, что самым оптимальным является интернет через низкоорбитальные спутники по примеру Starlink и OneWeb. Сейчас провели переговоры с OneWeb. В январе планируется совместно с КТЖ запустить пилотный проект. По его результатам будет приниматься решение, насколько нас устраивает то качество, которое будет, те тарифы, которые будут предоставляться. И, соответственно, будет приниматься решение о дальнейшем масштабировании", - отметил Коняшкин.