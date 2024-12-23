Депутат Мажилиса Нуртай Сабильянов заявил о необходимости пересмотра критериев оценки качества автодорог в Казахстане, передает Tengri Auto.

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По данным Министерства транспорта, 87 процентов дорог местного значения находятся в удовлетворительном состоянии. Однако, как отметил депутат, лишь 31 тысяча километров, или 44 процента местных дорог, имеют асфальто-бетонное покрытие. А остальные 39 тысяч километров, или 56 процентов местных дорог, с покрытием из гравия, щебенки и грунта.

"В связи с этим считаем необходимым пересмотреть критерии оценки качества автодорог в части исключения дорог из гравия, щебня и грунта из категории дорог, находящихся в удовлетворительном состоянии В результате чего мы получим реальную картину состояния автомобильных дорог местного значения", - сказал Сабильянов во время правительственного часа в Мажилисе.

Кроме того, мажилисмен отметил слабую работу местных служб технического надзора.

"Их качество работы вызывает большие нарекания, функции технадзора выполняются формально. Также не на должном уровне контролируются большегрузы, которые разбивают проезжую часть автодороги. Это происходит из-за отсутствия необходимого количества автоматизированных станций измерения весовых параметров грузовиков", - считает депутат.